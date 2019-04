JP Morgan blockchain projesine ödemeleri de katacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Nisan () – ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, bankaların ödemelerdeki anlaşma özelliklerini de kapsamak için var olan blockchain projesini genişletiyor.

JPM Coin ismiyle geçen aylarda kendi kripto para birimini piyasaya süren ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, bankaların ödemelerinde bazen haftalarda gecikmeye sebep olan onay süreçleri için, 2017 yılında Avustralya ANZ Bankası ve Royal Bank of Canada işbirliğiyle 2017’de oluşturulan Interbank Information Network (IIN) blockchain platformu ile 220 bankaya hizmet veriyor.

The Financial Times’da yer alan habere göre şirketin küresel takas başkanı John Hunter, söz konusu platformun yılın üçüncü çeyreğinde aktif olmasının planlandığını belirtirken, söz konusu platformun daha yüksek hata oranı riski sebebiyle özellikle uluslararası banka ödemelerinde daha kullanışlı olmasının beklendiğini açıkladı. Hunter, bankanın söz konusu platformda ödemenin karşı tarafa yapıldığını doğrulayacak bir özellik üzerinde çalıştığına dikkat çekerken, bankanın ödeme tahsilatının şu an “yüzde 80 ile yüzde 90 düzeylerinin arasında” olduğunu ve hata oluşan ödemelerin “yüzde 5 ve yüzde 20”si üzerinde çalışıldığını söyledi.