Johnson: Seçim Brexit’in “tartışılmayacak” bir karar olduğunu gösterdi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Aralık () – Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkede gerçekleşen erken seçimin sonuçlarının Brexit’in, “tartışılmaz ve inkar edilemez” bir karar olduğunu gösterdiğini söyledi.

Yeni hükümetin 2016 yılındaki referandumda halkın aldığı kararı uygulayacağını söyledi ve Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) altyapısına, çevre korunmasına ve bilime yatırım yapılacağını duyurdu.