Son Dakika
Johnson: Ne olursa olsun, Ekim’de AB’den çıkacağız
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Çarşamba günü gerçekleşen Muhafazakar Parti toplantısında eğer bir mutabakat sağlanmazsa ülkenin 31 Ekim’de “ne olursa olsun” Avrupa Birliği’nden ayrılacağını tekrarladı. Johnson, bir...
EKONOMİ 02.10.2019, 16:21
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Çarşamba günü gerçekleşen Muhafazakar Parti toplantısında eğer bir mutabakat sağlanmazsa ülkenin 31 Ekim’de “ne olursa olsun” Avrupa Birliği’nden ayrılacağını tekrarladı.
Johnson, bir mutabakat sağlanmaması halinde yapılacak AB’den “sert çıkış” senaryosunun parlamento tarafından hazırlanan yeni kanunlarla önünün kesildiğini söyledi ve tasarıları “teslim olma kanunları” olarak eleştirdi ve vatandaşların ülkenin önemli hususlarında seslerinin olmadığını söyledi.
Johnson, seçmenlerin Brexit’in “sakin ve mantıklı” gerçekleştirilmesini ve hükümetin başka önceliklere ilerlemesine muhtaç olduklarını söyledi. “Yapabiliriz, yapmalıyız ve yapacağız” diyen Johnson, hükümetinin "yapıcı ve makul" Brexit anlaşma tekliflerini günün ilerleyen saatlerinde sunacağını vurguladı.
Johnson, bir mutabakat sağlanmaması halinde yapılacak AB’den “sert çıkış” senaryosunun parlamento tarafından hazırlanan yeni kanunlarla önünün kesildiğini söyledi ve tasarıları “teslim olma kanunları” olarak eleştirdi ve vatandaşların ülkenin önemli hususlarında seslerinin olmadığını söyledi.
Johnson, seçmenlerin Brexit’in “sakin ve mantıklı” gerçekleştirilmesini ve hükümetin başka önceliklere ilerlemesine muhtaç olduklarını söyledi. “Yapabiliriz, yapmalıyız ve yapacağız” diyen Johnson, hükümetinin "yapıcı ve makul" Brexit anlaşma tekliflerini günün ilerleyen saatlerinde sunacağını vurguladı.
25°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 02 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:55
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:14
|Akşam
|18:52
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2