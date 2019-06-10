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Johnson: Koşullar iyileştirilene kadar Brexit tazminatını ödemem

İstanbul, 10 Haziran () - Birleşik Krallık eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan Brexit anlaşması gereği, İngiltere’nin ödemesi gereken yaklaşık 39 milyar sterlinlik tazminatı "hemen ödemeyeceği"...

Johnson: Koşullar iyileştirilene kadar Brexit tazminatını ödemem

İstanbul, 10 Haziran () - Birleşik Krallık eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesi ile Avrupa Birliği (AB) arasında varılan Brexit anlaşması gereği, İngiltere’nin ödemesi gereken yaklaşık 39 milyar sterlinlik tazminatı "hemen ödemeyeceği" uyarısı yaptı.
The Sunday Times'ın haberine göre, Theresa May’in Muhafazakar Parti genel başkanlığı ve başbakanlık görevlerinden ayrılmasının ardından, bu görevler için favori aday olarak gösterilen Johnson, Brexit koşulları Birleşik Krallık için daha iyi koşullar öngörülene kadar tazminat ödemeyeceklerini vurguladı.
"İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için para hem müthiş bir çözüm, hem de müthiş bir rüşvet aracıdır" diyen Brexit'in en başından bu yana en büyük destekçilerinden olan Johnson, anlaşmanın nihai bir biçimde tamamlanmamasına karşın çekin tümünün altına imza atmayı hep tuhaf bulduğunu belirtti.

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