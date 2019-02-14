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Johnson & Johnson medikal robot üreticisi Auris'i satın alıyor

İstanbul, 14 Şubat () - Johnson & Johnson, medikal robotları üreticisi Auris Health şirketini 3.4 milyar dolar bedelle nakit olarak satın almak için anlaştı. Auris Health'in yaptığı açıklamaya göre, şirketin önceden belirlenen hedeflere...

Johnson & Johnson medikal robot üreticisi Auris'i satın alıyor

İstanbul, 14 Şubat () - Johnson & Johnson, medikal robotları üreticisi Auris Health şirketini 3.4 milyar dolar bedelle nakit olarak satın almak için anlaştı.
Auris Health'in yaptığı açıklamaya göre, şirketin önceden belirlenen hedeflere ulaşması durumunda, Johnson & Johnson, şirketin sahiplerine ek olarak 2.35 milyar dolar daha ödeme yapacak.
J&J, bu satın alma ile 2023 yılına kadar yıllık 12 milyar dolar  büyüklüğe ulaşması beklenen sağlık hizmetleri robotları piyasasına  girmeyi hedefliyor.
Açıklamaya göre, söz konusu satın alma, Johnson & Johnson'ın daha önce satın aldığı bir ortopedik robot üreticisiyle entegrasyonu, şirketin Verily ile oluşturduğu Cerrahi Platform'un (Verb Surgical Platform) geliştirilmesine ilişkin çalışmaları da destekleyecek.
Johnson & Johnson'ın başkan yardımcılarından Ashley McEvoy, "Sınıfının en iyi robot sistemleri, gelişmiş ekipman ve benzersiz uçtan-uca bağlantı, hasta çıktılarında anlamlı değişiklikler sağlayacak" dedi ve hastalar için, ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında en iyi dijital desteğin verilebileceğini söyledi.

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