John McAfee’den bitcoinleri çalınan Binance’e destek

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Mayıs () – ABD merkezli siber güvenlik şirketi McAfee’nin kurucusu ve Bitcoin savunucusu John McAfee, Çarşamba günü Binance’e düzenlenen ve hackerların 40 milyon dolar değerinde Bitcoin çalmalarıyla sonuçlanan siber saldırı için Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya yardım önerdi.

McAfee, Çarşamba günü resmi Twitter hesabından yaptığı ve Binance CEO’su Zhao’yu etiketlediği paylaşımında şu çağrıyı yaptı:

“Eğer herhangi bir konuda yardımcı olabilirsem çok sevinirim. Palyaço kostümümün altında, hala gezegendeki en yetenekli siber güvenlik uzmanı yaşıyor. Bu işi 51 yıldır yapıyorum. Hizmetinizdeyim.

“Hackerlar çağımızın karanlık büyücüleridir. Şimdi benim gibi siber güvenlik uzmanlarının, insanların büyücüleri olduklarını ispatlama zamanı.”

McAfee’nin paylaşımına yanıt veren Zhao da, “Bu konuda sizinle görüşmeyi çok isterim” dedi.

Çarşamba günü gerçekleşen olayda hackerlar Binance’den toplam 40 milyon dolarlık 7.0 binin üzerinde Bitcoin çalmış ve söz konusu olay kripto para birimleri piyasalarında satışlara ve genel düşüşe neden olmuştu. Olayın ardından şirketten yapılan açıklamada, hackerların Binance'den bazı giriş kodlarını da ele geçirdikleri ve çalınan bitcoinlerin, Binance'deki hesaplarda tutulan bitcoin miktarının yüzde 2.0'sine karşılık geldiği belirtilmişti.