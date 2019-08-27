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JMMC - OPEC+ üretim kısıntısına uyum Temmuz'da yüzde 159
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeler ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin (OPEC+), Temmuz ayında üretim kısıntılarına uyum oranı yüzde 159'u buldu. OPEC+ grubunun Bakanlıklar Birleşik Gözlem Komitesi'nin (JMMC) konuyla...
EKONOMİ 27.08.2019, 10:12
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ülkeler ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin (OPEC+), Temmuz ayında üretim kısıntılarına uyum oranı yüzde 159'u buldu.
OPEC+ grubunun Bakanlıklar Birleşik Gözlem Komitesi'nin (JMMC) konuyla ilgili raporuna göre, petrol üretim kısıntılarına uyum Temmuz'da, Haziran'a göre 22 puan yükseldi.
JMMC raporunda, "Bu yüksek düzeydeki uyumluluk, piyasalardaki ekonomik büyüme kaygılarına bağlı belirsizlikleri dengeledi" denildi ve OPEC+ olarak Temmuz ayında alınan üretim kısıntısı kararlarına uyumun benzer şekilde sürdürülmesinin, küresel petrol piyasalarını dengede tutacağı vurgulandı ve şöyle denildi:
"JMMC, petrol piyasasında istikrarın ve yılın ikinci yarısında da petrol piyasalarındaki sağlıklı gelişimin korunması için İşbirliği Deklarasyonu'nun giderek artan öneminin altını çiziyor."
OPEC+ grubunun Bakanlıklar Birleşik Gözlem Komitesi'nin (JMMC) konuyla ilgili raporuna göre, petrol üretim kısıntılarına uyum Temmuz'da, Haziran'a göre 22 puan yükseldi.
JMMC raporunda, "Bu yüksek düzeydeki uyumluluk, piyasalardaki ekonomik büyüme kaygılarına bağlı belirsizlikleri dengeledi" denildi ve OPEC+ olarak Temmuz ayında alınan üretim kısıntısı kararlarına uyumun benzer şekilde sürdürülmesinin, küresel petrol piyasalarını dengede tutacağı vurgulandı ve şöyle denildi:
"JMMC, petrol piyasasında istikrarın ve yılın ikinci yarısında da petrol piyasalarındaki sağlıklı gelişimin korunması için İşbirliği Deklarasyonu'nun giderek artan öneminin altını çiziyor."
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