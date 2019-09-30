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Javid: Hükümet anlaşmasız Brexit planını yayınlayacak

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, Birleşik Krallık hükümetinin anlaşmasız Brexit planını yayınlamayı planladığını söyledi. Birleşik Krallık’ın 31 Ekim tarihinde kesinlşikle Avrupa Birliği’nden ayrılacağını hatırlatan...

EKONOMİ 30.09.2019, 14:43
Javid: Hükümet anlaşmasız Brexit planını yayınlayacak
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, Birleşik Krallık hükümetinin anlaşmasız Brexit planını yayınlamayı planladığını söyledi.
Birleşik Krallık’ın 31 Ekim tarihinde kesinlşikle Avrupa Birliği’nden ayrılacağını hatırlatan Javid, “31 Ekim’e yaklaştıkça hala anlaşmasız bir Brexit olma ihtimali olduğunu görüyoruz, hükümet anlaşmasız Brexit için planlarını duyuracağız” dedi.
Javid, Brexit’i ertelemenin tek yolunun Başbakan Boris Johnson’ın bir güvensizlik oyu ile görevinden azledilmesi olduğunu ekledi.

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