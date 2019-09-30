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Javid: Brexit ay sonunda gerçekleşecek
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, anlaşmasız bir Brexit’in “kusursuz” olmayacağını ancak ülkenin anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak Ekim ayının sonunda Avrupa Birliği’nden ayrılacağını söyledi. Manchester’da bir etkinlikte...
EKONOMİ 30.09.2019, 12:00
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Sajid Javid, anlaşmasız bir Brexit’in “kusursuz” olmayacağını ancak ülkenin anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak Ekim ayının sonunda Avrupa Birliği’nden ayrılacağını söyledi.
Manchester’da bir etkinlikte konuşan Javid, ülkesinin Avrupa Birliği’nden bir anlaşma ile ayrılmasını istediğini ancak, parlamentonun duruşunun anlaşmasız bir Brexit’e karşın alınan önlemlere rağmen değişmediğini ve Başbakan Boris Johnson’ın 50 Madde üzerinden bir erteleme talebi daha yapmayacağını söyledi.
Johnson Pazar günü yaptığı açıklamada, Brexit’i ertelemek adına görevinden ayrılmayacağını söylemişti.
Manchester’da bir etkinlikte konuşan Javid, ülkesinin Avrupa Birliği’nden bir anlaşma ile ayrılmasını istediğini ancak, parlamentonun duruşunun anlaşmasız bir Brexit’e karşın alınan önlemlere rağmen değişmediğini ve Başbakan Boris Johnson’ın 50 Madde üzerinden bir erteleme talebi daha yapmayacağını söyledi.
Johnson Pazar günü yaptığı açıklamada, Brexit’i ertelemek adına görevinden ayrılmayacağını söylemişti.
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