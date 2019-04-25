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Japonya’nın faiz kararı sonrasında Asya piyasaları karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul 25 Nisan () – Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ), piyasa analistlerinin de bekledikleri gibi, faizleri yüzde – 1.0 düzeyinde ve 10 yıllık devlet tahvillerinin faizini yüzde 0.0’da sabit...

Japonya’nın faiz kararı sonrasında Asya piyasaları karışık

Mahmut Can Emir / İstanbul 25 Nisan () – Asya hisse senedi piyasaları, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ), piyasa analistlerinin de bekledikleri gibi, faizleri yüzde – 1.0 düzeyinde ve 10 yıllık devlet tahvillerinin faizini yüzde 0.0’da sabit tutmasının ardından karışık seyirde. BoJ politika kararı açıklamasında, "BoJ, mevcut çok düşük düzeylerdeki kısa ve uzun vadeli faizleri en az 2020 bahar aylarına kadar sürdürmeyi hedefliyor" denildi.
Gelişmeler etkisiyle Asya hisse senedi piyasalarında son durum şöyle:
- Nikkei yüzde 0.56,
- Hang Seng yüzde 0.03,
- S&P yüzde 0.16 yükselirken,
- Shanghai Composite yüzde 1.03,
- Shenzen Composite yüzde 1.31 ve
- Kospi Composite yüzde 0.37 düştü.

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