Japonya’nın cari fazlası ilk altı ayda 97.35 milyar dolara yükseldi.

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ağustos () – Japonya ekonomisinin cari fazlası Haziran’da 10.56 milyar dolar artışla yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.1 artışla 97.35 milyar dolara yükseldi. Beklenti Japonya’nın Haziran’da 10.98 milyar dolar cari fazla vermesiydi.

Japonya Maliye Bakanlığı verilerine göre;

“Haziran, Japonya’nın ardarda cari fazla verdiği 48. ay oldu.

“Japonya Haziran ayında 10.56 milyar dolar cari fazla verdi. Beklenti cari fazlanın 10.98 milyar dolar olmasıydı.

“Mevsimsellikten arındırılmış cari fazla ise 1.866 trilyon yen (16.77 milyar dolar) olması beklenirken 1.762 trilyon yen (15.83 milyar dolar) oldu.

“Japonya yılın ilk yarısında 97.35 milyar dolar cari fazla vermis oldu.

“Japonya Haziran’da 820.5 milyar yen dış ticaret fazlası verdi. Beklenti Mayıs’ta 303.8 milyar yen olan dış ticaret açığının Haziran’da 822 milyar yene yükselmesiydi.

“Ürün ticaretinde Japonya ilk altı ayda 7.3 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

“Hizmet ticaretinde ise aynı dönemde 1.5 milyar dolar dış ticaret açığı verdi.”