Japonya’dan kripto para marj ticareti için yeni kurallar

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Mart () – Japonya yönetimi kripto para marj ticaretine ilişkin yayınladığı yeni yönetmelikte “sanal para birimleriyle yapılan marj ticareti kaldıraç işlemlerinin ilk mevduatların iki ila dört katı arasında” olacağını duyurdu

Nikkei Asian Review’da yer alan habere göre, nakit işlemlerle ilgilenen platformlardan ayrı olarak marj ticareti yapan bütün kripto para borsalarının yeni bir kayıtta listelenmesi gerektiği belirtildi ve yatırımcıların dolandırıcılık ile diğer yasal olmayan eylemlerden korunması için “marj ticareti yapan ve ICO (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) işlemleri yapan kripto para operatörlerinin iki kategoriye ayrılacağı” belirtildi.

Japonya genelinde yeni kuralların Nisan 2020’de uygulamaya konulması ve kripto para operatörlerine söz konusu kurallara uymaları için 18 ay süre tanınacağı vurgulandı.