Japonya’dan IOM’a 900 bin dolar destek

İstanbul, 20 Mart () – Japonya Uluslararası Göç Örgütü’ne (IOM), Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yaşanan ve 200 bin kişinin evlerini terk etmesine sebep olan krizle mücadelesi için 900 bin dolar destekte bulundu.

Ağustos 2016'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Kasai’de patlak veren çatışmalar, bir insani krizi ortaya çıkarmıştı. Bölge genelinde hızla yayılan kriz sonucu Kasai bölgesi şu anda ülke çapında yerinden edilmiş 4.5 milyon insanın tahmini 1.4 milyonunu barındırıyor.