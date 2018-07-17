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Japonya’dan dünyanın ilk banka temelli kripto para borsası

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Temmuz () – Japonya’da dünyada ilk kez bir bankanın sahip olduğu kripto para birimleri borsası piyasaya açıldı. Japonya’nın önde gelen finans kurumlarından SBI Holdings, VCTRADE isimli kripto para birimleri...

Japonya’dan dünyanın ilk banka temelli kripto para borsası

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Temmuz () – Japonya’da dünyada ilk kez bir bankanın sahip olduğu kripto para birimleri borsası piyasaya açıldı.
Japonya’nın önde gelen finans kurumlarından SBI Holdings, VCTRADE isimli kripto para birimleri borsasının piyasaya açıldığını duyurdu.
SBI Holdings, alt şirketi SBI Virtual Currencies ile Japon kullanıcılardan yeni hesap açılımı için başvuruları kabul etmeye başladığını ve 20-70 yaş arası herkesin platforma başvurabileceğini duyurdu.
Platformda şu an yatırımcıların yalnızca Ripple (XRP), Bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash (BCH) üzerinden işlem gerçekleştirebileceğinin altı çizildi.

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