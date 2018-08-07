Japonya’da ücret büyümesi 21 yılın zirvesinde

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Ağustos () – Japonya’da Haziran ayı hane halkı harcamaları yıllık yüzde 1.2 düştü. Ücretler ise aynı dönemde yüzde 2.8 artarak 21 yılın en hızlı artışını kaydetti.

Japonya hükümet verilerine göre Japonya’da hane halklarının enflasyondan arındırılmış gelirleri Haziran’da yüzde 4.4 arttı. Bu da Temmuz 2015’ten bu yana en yüksek artış oldu.

Reel ücretler ise Haziran’da yüzde 2.8 artarak Ocak 1997’den bu yana görülmeyen bir hızda arttı.

Fabrika siparişleri Haziran’da yüzde 2.1 düştü. ABD’nin otomobillere uygulayacağı gümrük vergilerinin ise fabrika maliyetlerini daha da artırması öngörülüyor.

Japonya’da Merkez Bankası’nın hedefi enflasyonu yüzde 1.5’e yükseltebilmek.