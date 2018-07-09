Japonya’da şirket misafirhanesinde kripto para birimi üretimi

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Temmuz () – Japonya’da yaşayan bir adam, çalıştığı şirketin misafirhanesindeki elektriği izinsiz bir şekilde kullanarak kripto para birimi madenciliği yaptığını itiraf etti.

Yerel bir gazete olan Daily SPA’ya konuşan Sora-san, Japonya’nın önde gelen bir imalat şirketinde çalıştığını belirtirken, konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Sanal para birimleri çoğunlukla kriptonik olarak korunmuş bir şekilde işleniyor. Kripto para birimi madencisi de söz konusu şifreleme sürecini gerçekleştiren bir makine. Örnek olarak eğer Bitcoin madenciliği yapmak isterseniz, 10 dakika içinde 10 milyon yene (90 bin dolar) denk gelen 12.5 adet Bitcoin işleyebilirsiniz.”

Sora Japonya’da kripto para birimleri madenciliğinin oldukça masraflı olduğunu vurgularken, şöyle devam etti:

“Kripto para birimleri madenciliği yüksek miktarda elektrik harcadığından bu işin elektrik maliyetinin daha düşük olduğu Moğolistan veya Çin’de yapmak daha mantıklı, fakat ben bir yatakhanede yaşıyorum ve elektrik maliyetim oldukça düşük, bu yüzden de bu durumdan faydalanmam gerektiğini düşündüm.”

Sora-san şu anki sistemiyle, yasal paraya çevrildiğinde 50 bin yene (500 dolar) denk gelen 0.8 adet Etheruem işleyebildiğini ve sistemini büyüttüğü takdirde daha da fazla kazanabileceğini söyledi.