Japonya’da kripto para borsalarından "öz düzenleyici kuruluş"

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Nisan () – Japonya’daki 16 lisanslı kripto para birimi borsası sektördeki “güveni yeniden inşa etmek” için öz düzenleyicisi bir kuruluş oluşturdu.

Japon Finansal Hizmetler Ajansı’na (FSA) kayıtlı 16 şirket, Ocak ayında Coincheck’e yapılan ve 530 milyon dolar değerinde bir zarara yol açan siber saldırının ardından sektördeki güveni yeniden kazanma amacıyla “Japon Kripto Para Birimleri Borsası Birliği” adı altında öz düzenleyici bir kuruluş oluşturdu.

Ülke genelinde güven oluşturma hedefi dışında yeni kuruluşun FSA’yla beraber çalışarak Japonya genelindeki ICO’lar (Initial Coin Offering) için belirli kılavuzlar oluşturacağı da söylendi.

Yeni kuruluş, Japonya Blok Zinciri Birliği (JBA) ve Japonya Kripto Para Birimleri İşleri Birliği’nin (JCBA) bir araya gelerek oluşturulduğu belirtilirken ayrıca kuruluş üyelerinin hem yatırımcı koruması hem de iç kontrolü sağlamak adına görev yapacağı vurgulandı.

Money Partners, QUOINE, bitFlyer, Bit Bank, SBI Virtual Currency, GMO Coin, Bit Trade, BTC Box, BitPoint Japan, DMM Bitcoin, Bit Argo Exchange Tokyo, Bitgate, BITOCEAN, Fiscalo Currency Exchange, Xtheta ve Tech BURO’dan oluşan kuruluşun Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ise Money Partners CEOS’su Taizen Okuyama getirildi.

Okuyama yeni kuruluş ve göreviyle ilgili, “Güvenlik önlemlerini geliştirmek ve iç kontrolü sağlamak adına oldukça sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Kripto para birimi yatırımcılarının endişelerini ortadan kaldırmak ve piyasaların güçlenmesi için sektör genelinde tekrar güven kazandırmak istiyoruz” dedi.