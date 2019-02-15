Japonya sanayi üretimi Aralık’ta yıllık yüzde 1.9 düştü.

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Şubat () – Japonya sanayi üretimi Aralık’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.9, aylık bazda da yüzde 0.1 düştü.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Aralık’ta teslimatlar yıllık yüzde 03.1 düşerken endeks 103.3 puana geriledi ve teslimatlarda bir önceki aya göre bir değişim görülmedi. Stoklar Aralık ayında yıllık yüzde 1.9 artışla 100.7 puana ve aylık yüzde 1.7 artışla 103.1 puana yükselirken, stok oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.5 artarak 103.2 puana, Kasım ayına göre de yüzde 5.1 artışla 107.6 puana ulaştı.