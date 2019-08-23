Japonya Merkez Bankası: Bitcoini destekliyoruz ama kontrollerle

Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin'i "kontrollerle" destekliyor.

Japonya merkezli Nikkei Asian Review, adını açıklamadığı bir üst düzey BoJ yetkilisine dayandırdığı haberinde, Pekin ve Tokyo yönetimlerinin kripto paralara karşı tavırlarını karşılaştırdı.

Çin’in dışarıya sermaye kaçışını engellemek amacıyla 2017 yılında ülkede kripto para borsalarını yasakladığını hatırlatan gazete, Japonya Merkez Bankası yetkilisinin ise kendilerinin farklı bir tutum içinde olduğunu söylediğini aktardı.

Habere göre, BoJ üst düzey yetkilisi, "Sermaye çıkışı korkuları nedeniyle Çinliler tüm finansal varlıkları düşman olarak görüyor" dedi ve ekledi:

"Ama biz çıkışlar konusunda endişelenmiyoruz. (Bitcoin’in) arkasındaki teknolojiyi seviyoruz ve teknoloji komünitesi ile temastayız. Bitcoini destekliyoruz ama kontrollerle."

Japonya’nın finansal piyasalar denetleyicisi FSA, kripto para ticaretini karapara ile mücadele mevzuatı çerçevesinde kontrol ediyor.

Japonların kripto paralara ilgisi ise oldukça yoğun. Coinhills’in verilerine göre tüm dünyada kripto para borsalarında kullanılan ulusal paralar içinde Japon yeni yüzde 20.1 ile doların arkasından ikinci sırada yer alıyor. Japon ulusal parasının küresel piyasalarda kullanım oranı ise sadece yüzde 5 düzeyinde bulunuyor.

Dünyada kripto para borsaları için ulusal seviyede yasal düzenlemeler getiren ilk ülkelerden biri olan Japonya ayrıca çeşitli kripto paralar arasında ayrım yapıyor. FSA geçen yıl kripto borsalarından Augur, Dash, Monero ve ZCash vb gizlilik coinlerinin ticaretini durdurmalarını istedi.

Haziran ayında düzenlenen G-20 toplantısının gündemine kripto paraları da aldıran Tokyo yönetimi; kripto para işlemleri için SWIFT alternatifi bir küresel ödemeler sistemi kurma çabaları içersinde de yer alıyor.