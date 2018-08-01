Japonya İmalat PMI Temmuz’da 52.3 oldu

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Ağustos () – Japonya İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayında Haziran ayındaki 53.0 düzeyinden 52.3’e geriledi.

IHS Markit verilerine göre PMI’daki düşüş Japonya’nın imalat sektöründeki koşullarda daha yavaş bir büyümeye işaret ederken, sektördeki büyüme hızı, son 21 ayın en düşük düzeyine geriledi. Verilerde ayrıca Temmuz ayında ihracat rakamlarının değişmediği, denizaşırı müşterilerden gelen siparişlerin ise son iki anket döneminde artmadığı gözlemlendi.