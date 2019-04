Japon Nippon Paint Betek Boya ve Kimya A.Ş’yi satın aldı (2)

(Ayrıntılarla güncellendi)

İstanbul, 26 Nisan () – Japonya merkezli dünyanın en büyük dördüncü boya üreticisi Nippon Paint Co, Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş’yi satın aldı.

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun finansal danışmanlığını üstlendiği devir işleminde, Türkiye’nin öncü dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. (“Betek”) ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings Co., Ltd’e (“Nippon”) devir sözleşmesi imzalandı.

Ünlü'den yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşullarının gerçekleşmesiyle birlikte devir tamamlandığında, Betek, global lider Nippon ile birlikte hem Türkiye’deki pazar öncülüğünü daha da pekiştirecek hem de bölgede hızla büyüyen bir güç olacak" denildi.

Betek Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Akpınar, açıklamasında şunları söyledi:

"Betek A.Ş., Türkiye ve bölgemizde boya branşlarında ve mantolama alanında stratejik yatırımlarıyla büyüme hedefinde ilerlemiş ve gelecek planlarına yönelik pazar fırsatlarının geliştirilmesi üzerine işbirliklerini değerlendirme sürecini büyük ve önemli bir adım ile tamamlamıştır. Ülkemizde sektörün öncüsü konumundaki Betek A.Ş., Asya ve Japonya'nın lider markası, dünyanın 4. büyük boya üreticisi Nippon Paint Holding ile hisse devri anlaşmasını imzalamıştır. Nippon Paint Holding'in firmamıza olan ilgisi ve özeni, Betek A.Ş.'nin sahip olduğu istisnai pozisyonuna, ülkemizin coğrafi stratejik konumuna ve potansiyeline duyduğu güven bizi onurlandırmıştır."

Nippon Paint Holding Group CEO’su Tetsushi Tado da açıklamada şöyle dedi:

"Betek Boya’nın Nippon Paint Holdings Group bünyesine katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Betek ve Nippon’un yakın kurum kültürü ile kusursuz bir ekip oluşturabileceklerine inanıyoruz ve pazardaki lider konumlarının ortak heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca, Betek’in kuruluşundan bu yana sağladığı başarılara ve yönetimine son derece güven duyuyoruz. Betek’e Grubumuza hoş geldin demek istiyorum."

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü de, "Türkiye’de son dönemde uluslararası stratejik yatırımcıların dahil olduğu rekabetçi bir süreç sonucunda gerçekleşen en önemli işlemlerden birini başarıyla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Bu işlem, mevcut ekonomik zorluklara karşın Türkiye’nin iç pazar dinamikleri ve bölgedeki konumuyla stratejik yatırımcılar için önemini tekrar ortaya koymuştur" dedi.

ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, işlem ile ilgili şunları söyledi:

"Bu sene finansal piyasalardaki genel algının aksine, ülkemiz birleşme ve satın alma piyasalarında hareketli bir senenin geçmesini beklemekteyiz. Betek’in satışı ile başladığımız 2019 yılına farklı iş ve sektörlerde biz de birçok işlemi sığdırmayı planlıyoruz. Özellikle faaliyet gösterdikleri alanlarda lider konumda bulunan şirketler için, çok uluslu stratejik yatırımcıların yoğun ilgisine şahit olmaktayız. Biz de bu süreçte, yerli şirketlerimize değer katacak, ülkemizin üretim ve teknoloji kapasitesini artıracak yatırımcıları kazanabilmek için ilave katma değer yaratmayı öncelikli hedefimiz olarak belirlemiş bulunmaktayız."