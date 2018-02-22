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Japon kripto para borsası ücretsiz Bitcoin “sattı”

Mahmut Can Emir / 22 Şubat () - Kripto paralara kuşkuyla yaklaşan JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın, "Bitcoin’in bir değeri yok" açıklaması, bir Japon kripto para borsasında 18 dakika için gerçek oldu. Japonya’nın Zaif adlı kripto para...

Japon kripto para borsası ücretsiz Bitcoin “sattı”

Mahmut Can Emir / 22 Şubat () - Kripto paralara kuşkuyla yaklaşan JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın, "Bitcoin’in bir değeri yok" açıklaması, bir Japon kripto para borsasında 18 dakika için gerçek oldu.
Japonya’nın Zaif adlı kripto para borsası tarafından yapılan açıklamada, teknik bir aksaklık yüzünden bazı kullanıcıların sıfır yen karşılığından Bitcoin satın aldıkları duyuruldu.
Zaif'ten yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde, bazı kullanıcıların, 18 dakika boyunca, "sıfır yen" karşılığında Bitcoin aldıklarının belirlendiği, satın alma işleminin ardından parasını borsadan çeken bir kullanıcı dışında bütün hesapların bakiyelerinin revize edildiği duyuruldu.
Yaşanan sorun nedeniyle özür dilenen açıklamada, şirketin bu hatayı yeniden yaşamamak için sistem geliştirme çalışmalarına ağırlık vereceği belirtildi.

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