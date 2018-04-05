İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Avcı Belet: Önce insan vardır

İstanbul, 5 Nisan () - İzmir Reklam ve iletişim sektörünün öne çıkan isimlerinden ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Avcı Belet, ötekileştirme ve daha çok erkek egemen bakış açısının yarattığı dramatik durumun iş ve siyaset dünyasında bir bariyer olarak ortaya çıktığını söyleyerek, "Bu bariyerleri ortadan kaldırmak bizlere düşüyor. Kadın, erkek değil; Laz, Kürt, Türk, göçmen değil; A partili, B partili değil, 'önce insan' vardır" dedi.

Ticaret Odası Meslek Komiteleri seçimlerinde adayların bilgi, beceri, deneyim ve işbirliği ruhuna sahip olmaları belirleyici kriterler olarak ön plana çıkması gereğine işaret eden Filiz Avcı Belet sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatın içinde de meslek mücadelemizde de 'cam tavanlar kırılmak içindir'. İnsanın da, yöneticinin de iyisi kötüsü; başarılısı, başarısızı; korkağı, yüreklisi; iyi niyetlisi, çıkarcısı; işi bileni, bilmeyeni vardır. Rollerimizi seçerken de, birilerine rol paylaştırırken de, bu açıdan bakmak gerekir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da önce insan yanımızı koruyacak, sektörümüzün önünü açacak projelere imza atmaya devam edeceğiz."

Siyasi partilere ve adaylara, 2014 yerel seçimleri öncesinde, “İthal reklamcı istemiyoruz, İzmir'i ve İzmirliyi en iyi biz biliriz” çağrısı yapan Filiz Avcı Belet ayrıca şunları söyledi:

"Sektör temsilcilerimiz açısından hızlı gelişen teknolojiye uyum, haksız rekabet, fikri mülkiyet hakları sistemi ile ilgili sorunlar güncelliğini koruyor. Ticaret Odası'nda meslektaşlarımı temsil hakkını elde ettiğim günden bu yana, mesleki sorunlarımızın ve haklarımızın takipçisi oldum. Kadınların, siyaset ve meslek kurumlarındaki temsiliyetinin artması için çabaladım. Bu süreci hızlandırarak, devam etme kararlılığındayım. Bugüne kadar olduğu gibi, hesabi değil, hasbi çalışacağımı beni tanıyanlar iyi bilir. 'Elinin hamuru ile erkek işine karışma' dönemi, tıpkı apartman girişlerine asılan 'reklamcı giremez' dönemi gibi çok gerilerde kaldı. Ben gördüm ki; kadın olarak bu açıdan korku ve risk alma duygularını zorlarsak inanılmaz başarılar elde edebiliyoruz. 9 Nisan için birlikte yola çıktığım arkadaşlarımla işte tam da bu noktada birleşiyoruz.”

Ülkü Spor'daki Başkan Yardımcılığı görevi ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği de taşıyan Filiz Avcı Belet; Şems-i Tebrizi'nin "Kadın bilmeyene nefs, bilene nefestir" sözünü hatırlatarak; meslektaşlarına, ötekileştiren bakış açılarına prim vermemeleri çağrısında bulundu. Belet, "Neredeyse çeyrek asırdır reklamcıyım. Grafika'yı yaratalı ise 20 yıl oldu. Eşim, anneyim... Hayatın içinde üstlendiğim her görev ve sorumluluğa, zafiyetlerin değil, içimdeki gücün ve azmin heyecanı ile sarıldım. Zafiyetlerle bir yere gelenlerle değil, dayanışmayı bilenlerle yol arkadaşlığı yaptım. Şimdi de öyle yapıyorum. Ben o camdan tavanı kıralı çok oldu. 9 Nisan'da tüm meslektaşlarım için de diliyorum" dedi. (Fotoğraflı)