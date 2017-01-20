İZTO ve Vakıfbank'tan 'Halden Anlayan Kredi' protokolü

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) ve Vakıfbank arasında imzalanan protokolle, oda üyelerine 100 bin lira limitli 36 vadeli kredi alma imkanı kazandırıldı. 'Halden Anlayan Kredi' adı verilen programın imza töreninde konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, "Dünya ekonomisinden kaynaklanan sıkıntılar var. Türkiye'nin kendi sorunları da var. Piyasalara can suyu vermemiz, üyelerimize nefes aldırmamız gerekiyor" dedi.

İZTO üyelerine uygun koşullarda kredi sağlanması amacıyla, İTO ile Vakıfbank arasında protokol imzalandı. Protokol törenine, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ile İZTO Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç Vakıfbank Ege 1. Bölge Müdürü Tuna Turgut, Ege 2. Bölge Müdürü Hayati Yaman ve Ege 1. Bölge Müdürü Yardımcısı İpek Domaniç katıldı. Toplantıda konuşan Demirtaş, üyelerine destek için daha önce Nefes Kredisi Kampanyası açtıklarını belirterek, "Denizbank ve Ziraat Bankası’na 10 milyon lira yatırarak, üyelerimiz için 100 milyon lira kredi hacmi yarattık. İlave limitlerle bu kredi hacmi 125 milyonu buldu. Üyelerimiz 12 ay vadeli, piyasa koşullarının altında finansman imkanına kavuşmuş oldu. 125 milyon liralık kredi 15 gün gibi kısa bir sürede tükendi. Başvurusu bekleyen çok sayıda üyemiz vardı. Bu nedenle TOBB’un desteği ile 30 milyon lira daha ek kredi limiti tanımlandı. Daha önce krediye başvurmuş ama kredisi çıkmamış olan üyelerimiz bu yeni 30 milyon liralık limitten yararlandılar. Bugüne kadar 1013 üyemize 140 milyon liradan fazla nefes kredisi kullandırıldı. Ek limitler ile birlikte kullandırılacak olan miktar 155 milyon liraya ulaşacak, yaklaşık 1250 üyemiz kredi kullanmış olacak" dedi.

'ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞMELERİ PİYASADA ÜRKEKLİĞE NEDEN OLDU'

Dünya ekonomisinin zor durumda olduğunu söyleyen Demirtaş, "Türkiye'nin kendi sorunları da var. Anayasa değişikliğinin görüşmeleri dahi piyasalarda ürkekliğe neden oluyor. İki elimizi açıp ne yapalım deme şansımız yok. Piyasalara can suyu vermemiz, üyelerimize nefes aldırmamız gerekiyor. Uzunca bir süreden bu yana Cumhurbaşkanımız faizleri düşürün kredi musluklarını açın talimatlarına en güzel yanıtı bugün bu protokolle biz veriyoruz" dedi. İmzalanan protokol ile ilgili bilgiler veren Demirtaş, "Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı kredi 'Halden Anlayan Kredi'. 8 milyon ciroyu aşan üyelerimiz bunu kullanmayacak. Onlar için başka kaynaklar da var. 8 milyona kadar olan KOBİ niteliğindeki üyelerimiz 36 ay vade ile 0.97 faiz oranıyla kredi kullanabilecek. Protokolün hükmü 31 mart 2017'de bitiyor. Ayrıca protokolde, 84 ay vadeli iş yeri edindirme kredisi, 60 ay vadeli araç kredisi de var" diye konuştu.

KREDİNİN LİMİTİ 100 BİN LİRA

Türkiye Vakıflar Bankası Ege 1. Bölge Müdürü Tuna Turgut da oda üyelerinin nakdi ve gayri nakdi ihtiyaçlarını karşılamak için protokolü hazırladıklarını belirterek, "Protokoldeki en önemli ürün 'Halden Anlayan Kredi'. Üyeler bütün şubelerimize müracaat edebilirler. Kredinin limiti 100 bin lira ile sınırlı. Oda üyeleri protokolden yararlanınca çeşitli muafiyetler de veriyoruz. Çek karnesi muafiyetinde, bir defaya mahsus değerli kağıt bedeli hariç çek karnesi bedeli almayacağız. Hesap işletim ücreti, belirli sayıda havale ve belirli sayıda EFT masrafı almayacağız. 5 bin lira limitli kredi kartı da veriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından taraflar protokolü imzaladı.



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