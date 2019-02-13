İZTO : Sektörde çıtayı daha yukarıya yükselteceğiz

İstanbul, 13 Şubat () - İzmir Ticaret Odası (İZTO) 52.grup "Reklam, Kamuoyu Araştırma, Açıkhava ve Organizasyon Grubu" Meclis Üyesi ve Meslek Komitesi Başkanı Filiz Avcı Belet, ‘’Temsilde şeffaflığa dayalı, kolektif çalışmayla, sektörde yenilikleri ön planda tutarak, çıtayı daha yukarıya yükseltmeyi hedeflediklerini’’ söyledi.

İZTO 52. Grubun düzenlediği, 2019 yılı hedeflerini ve yeni dönemin çalışma ilkelerini belirlemek üzere yapılan toplantıda konuşan Filiz Avcı Belet, geçen Nisan ayında gerçekleşen İzmir Ticaret Odası seçimlerinde, grubun tarih yazdığını anımsattı ve "133 yıllık Oda’nın tarihinde ilk kez; iki iş kadını aynı komiteden Meclis’e girdi. Bu başarı temsil ettiğimiz sektörün başarısıdır, bu vekaleti, sizlerden onur duyarak aldık. Tüm sektöre buradan şükranlarımızı sunuyoruz" dedi ve ekledi:

"Hep birlikte çalışacağız ve sektörümüzde çıtayı daha yukarıya yükselteceğiz"

"Meslek grubumuzun en doğru şekilde temsil edilmesi ve titizce sizlerle birlikte daha ileriye götürebilmek adına, üç ayda bir, geniş katılımlı bir çalışma grubu toplantısı düzenlenmesine yönetim kurulumuzun da onayıyla, komite olarak karar verdik. Sizlerden de bu yönde büyük bir beklenti olduğunu da memnuniyetle müşahede ediyoruz."

İZTO seçimlerinin ardından, tüm üyelere "Birlikte başardık!" mesajı yolladıklarını anımsatan Filiz Avcı Belet, "Toplantının asıl ana teması da budur; birlikte yapamazsak hiçbirimiz başarmış sayılmayacağız. Hep birlikte çalışacağız ve sektörümüzde çıtayı her zaman daha yukarıya yükselteceğiz. Unutmayın ki, tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz" dedi ve ekledi:

"Bu buluşmalar, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, baskıcı değil özgürleştirici olacaktır"

Sözlerini, "Bu toplantıları önemsiyor; odamız ve paydaşlarımız lehine çok değerli bir kazanıma dönüşeceğine de inanıyoruz. Ve bu buluşmalar, dışlayıcı değil kapsayıcı, ötekileştirici değil kucaklayıcı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, baskıcı değil özgürleştirici olacaktır" diye sürdüren Filiz Avcı Belet, "Ortak değerlerimizi koruyan, çeşitliliği zenginlik kabul eden, tek sesliliği değil, çoğulculuğu öne çıkaran bir çalışma grubu olacaktır. Bu çerçevede, tüm üyelerimizin üzerine düşen de; bu sorumlulukla toplantılara katılım ve katkı sağlamak olmalıdır. İnanıyorum ki, bu süreçten en güzel sonucu alacak, izmir’e yakışan projeleri hayata geçireceğiz.

Konuşmasında 52. Grup olarak üzerinde çalıştıkları konu başlıklarına da değinen Filiz Avcı Belet, "Ortak hafızamız, birlikteliğimiz için hizmetleri sunabilmek üzere büyük gayret sarfediyor, projelerimizi çok yönlü ve kararlı şekilde hayata geçiriyoruz" dedi. (Fotoğraflı)