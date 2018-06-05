Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...
Gaziantep Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher ele geçirildi
Havalimanı'nda 2 milyon liralık mücevher...

İZODER: Binalarda su ve ses yalıtımı hayati öneme sahip

Ahmet Erdem / İstanbul, 5 Haziran () - Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Pelesen, 1 Haziran’da yürürlüğe giren iki yönetmeliğin güvenli yapılaşma ile toplumun konfor ve sağlığı için hayati öneme...

İZODER: Binalarda su ve ses yalıtımı hayati öneme sahip

Ahmet Erdem / İstanbul, 5 Haziran () - Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkanı Levent Pelesen, 1 Haziran’da yürürlüğe giren iki yönetmeliğin güvenli yapılaşma ile toplumun konfor ve sağlığı için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.
İZODER Başkanı Levent Pelesen, "Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği" ve "Binaların Gürültüye Karşı Korunması" yönetmelikleri ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye inşaat sektörünün önemli bir eksikliğinin giderildiğinin belirterek, "Binalar dayanıklılık, kalite ve konfor kazanacak" dedi ve ekledi:
"Yönetmelikler tam anlamıyla uygulanmaya başlanıp denetim mekanizmaları etkili bir şekilde devreye girdiğinde yeni binalarda zorunlu olan su yalıtımı ve ses yalıtımı uygulamaları sektöre olumlu yansıyacak ve sektörün büyüyüp sağlıklı gelişimine önemli bir katkı sağlayacaktır.
"Elbette eksiklikler, düzeltmeler olacak ancak önemli olan, sektörün bir nirengi noktası kazanmasıdır.
"Bu düzenlemelerle ile su yalıtımı olmayan binalara yapı ruhsatı verilmeyecek ve gürültü kirliliği azaltılarak çağdaş yaşam standartlarının oluşmasına katkı sağlanacak.
"Yönetmeliklerin çıkması büyük bir adımdır. İZODER olarak, bu yönetmeliklerin uygulanması için kamuoyu oluşturmak ve denetim mekanizmalarını harekete geçirmek için çalışacağız."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325