İzocam'dan, 3 Milyon Euro yatırım

İzocam’ın Dilovası’ndaki Taşyünü Tesisi’nde fırın yenileme süreci 6 haftada tamamlandı. 3 Milyon Euro’luk bir yatırımla yenilenen “Doğa III” fırını 8 Nisan’da ateşlendi.



İzocam, Dilovası’nda bulunan ve en son 6,5 yıl önce yenilenen Taşyünü Tesisi’ndeki fırın yenileme çalışması için 3 milyon Euro’luk bir yatırım gerçekleştirdi. 25 Şubat 2019 tarihinde başlayan fırın yenileme süreci tamamlandı ve 8 Nisan 2019 tarihinde ilk ateşleme gerçekleştirildi. “Doğa III” adı verilen yeni fırında üretim 19 Nisan 2019’da başladı. Bugüne kadar 393.000 ton üretim yapan Doğa II fırını gibi, Doğa III fırını da üretkenliği ile Türkiye’nin düşük karbonlu kalkınmasına katkı sağlayacak.



Yeni fırının üretime geçmesini değerlendiren İzocam Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan şunları söyledi; “Yapılan yeni fırın yatırımı ile daha iyi kalitede ürünleri daha güvenli şekilde üreteceğiz. Uzmanların danışmanlığında, modern şartlarla yapılan fırın yenileme süreci bize farklı üretim hatlarına geçişte kolaylık sağlayarak ‘çevik’ bir üretim süreci sağlayacak. Böylece ‘müşterilerimize daha yakın hareket ederek’ onların beklentilerine daha iyi cevap verme imkânı bulacağız.”



61.291 m²’lik alana sahip olan İzocam Dilovası tesisinde TSE standartlarına uygun olarak yıllık 75 bin ton kapasiteli ısı ve ses yalıtımı, yangın güvenliği sağlayan Taşyünü üretimi gerçekleşmektedir. İzocam, fırın yenileme yatırımı yaptığı Dilovası tesisinde ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi´ni de uygulamaktadır. Tesiste üretimi gerçekleştirilen İzocam Taşyünü ürünü ise, Uluslararası Yapı Malzeme Yönetmeliği´nin 6. maddesine göre; "ürünün yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılamasına imkân veren malzeme" anlamına gelen CE işareti ile piyasaya arz edilmektedir. Aynı zamanda sadece bio ürün kategorisine verilen EUCEB sertifikasına sahiptir. İzocam Taşyünü EPD (Environmental Product Declaration - Çevresel Ürün Beyanı) Belgesi’ne de sahip olup kalitesini uluslararası olarak kanıtlamış bir üründür. EPD (Environmental Product Declaration - Çevresel Ürün Beyanı), ürün veya hizmete ait doğrulanmış nicel çevresel bilgilerin şeffaf olarak toplumla paylaşımını ve böylece çevreye olumsuz etkileri daha az olan ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesini amaçlar. EPD belgeleri, yapı malzemelerinin çevresel performansı açısından aydınlatıcı bilgiler içerir.



Bina ve tesisat için yalıtım malzemeleri üretmenin yanında, vagonlardan evlerimizde kullanılan fırınlara, yangın kapılarından güneş kolektörlerine kadar geniş bir alanda ısı, ses ve yangın yalıtım ürünleriyle faaliyet gösteren İzocam; 54 yıldır ürettiği ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamıştır. İzocam bugüne kadar 200 milyon ton petrole eşdeğer (TEP) enerji tasarrufunun gerçekleşmesine katkıda bulundu. İstanbul iklim şartlarında, 15 milyar m² çatının 100 mm kalınlığında İzocam Camyünü şilte ile yalıtılmasında sağlanacak tasarrufa eşdeğer olan bu rakam, aynı zamanda 12 bin 500 hastane, 29 adet Marmaray (ilk hat açılışı ve istasyonların maliyeti 3,3 milyar dolar) ve 3 yıllık turizm gelirimize de eşdeğerdir. 15 milyar m² ise 2 milyon 300 bin futbol sahası büyüklüğüne ya da KKTC’nin 5 katı bir alana eşittir.