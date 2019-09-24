İzmirli sanayiciye, Afrika pazarı tanıtımı

EGE Bölgesi Sanayi Odası'nda (EBSO) 64 farklı sektördeki meslek komiteleri üyelerine yönelik olarak 'Afrika Pazarının Türkiye Açısından Önemi' başlıklı toplantı düzenlendi.Gabon ve Güney Afrika büyükelçileri ile Güney Afrika İzmir Fahri Başkonsolosu ve DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın'ın da katılımıyla gerçekleştirilen 'Afrika Pazarının Türkiye Açısından Önemi' başlıklı toplantıda; EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, 'Ekonomiye Küresel ve Ulusal Bakış' konulu sunum yaptı. Yorgancılar, ciddi değişim ve dönüşüm ekseninden geçen dünyada ticaret savaşları, ayrılıkçı siyasi görüşler ve korumacı politikaların dikkat çekici şekilde yükselişe geçtiğini söyleyerek, bu belirsizlik atmosferinde uluslararası iş birliği imkanları ve Türkiye'nin pazar ağının genişletilmesi konusuna dikkat çekti. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının Türkiye'yi yakından ilgilendirdiğini belirten Yorgancılar, "ABD ile Çin, Japonya ile Kore arasında artan ticaret savaşları var. Kore Japonya'dan ithal ettiği robotları eğitimle birleştirip makine konusunda dünyada bir dev haline geldi. Kore'nin başarısının altında eğitim yatıyor. Biz de eğitim sistemini komple değiştirmeliyiz. Meslek liselerini güçlendirip köy enstitüleri ile birleştirerek verimli, piyasada ihtiyaç duyulan mesleklerde eleman yetiştirmeliyiz" dedi.Dünyada 2020 yılında genel resesyon beklentisi olduğunu dile getiren Yorgancılar, ticari savaşların temel nedeniyle ilgili bazı tahminlerde bulundu. Yorgancılar, "1990 yılında ABD'nin dünya ticaret hacminden aldığı pay yüzde 22 iken AB'nin yüzde 27, Çin'in ise yüzde 4'dü. Bugün Çin'in aldığı pay yüzde 19'a çıktı. AB yüzde 16'ya indi, ABD ise yüzde 22'den 15'e düştü. Bu tablo ticaret savaşlarının neden çıktığının göstergesi. Yabancı yatırımcı, yatırım yapacağı ülkedeki bazı risk birimleri ve imalat sanayi görünümüne bakar" diye konuştu.'YURT DIŞI SEYAHATLERİNİ ARTIRIN'Almanya'da üretim yavaşladığına dikkat çeken Ender Yorgancılar, özellikle otomotiv sektöründe iş yapan Türk yan sanayicileri, alternatif pazarların önemi konusunda uyardı. Almanya'daki durgunluktan Türkiye'nin etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydeden Yorgancılar, "Ürettiğiniz malı satabilmek önemli. Malı satarken hammadde ve yardımcı malzemeler açısından finans kaynaklarını da çeşitlendirmeniz gerekiyor. İhracat ve uzun vadeli kredilerle bunları çeşitlendirmelisiniz. Yurt dışında personel çalıştıran sanayicisi sayısı az. Eğer biz seyahat edersek satacak bir şey buluruz. Yurt dışı seyahatlerini artırmamız lazım" dedi.Konuşmasında iç siyasetteki oluşumlara da değinen Yorgancılar, jeopolitik risklerin arttığını belirterek, "Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama süreciyle ortaya çıkan gerginlik ve ABD'nin S 400 konusundaki yaptırımı açıklığa kavuşmadı. Çelik ve alüminyum sektörlerinde ticaretin artması için ABD ile gümrük vergilerinin indirimi hakkında görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerin iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine olumlu yansımasını umuyoruz. Hedef 17 ülkenin toplam ithalatında binde 5 olan payımızın yüzde 1'e yükseltilmesidir. İzmir'in ihracat yaptığı 6 ülke ABD, Çin, Hindistan, Irak, İngiltere ve Rusya'dır. Hedef sektörler ise otomotiv, makine, kimya elektronik ve gıda sektörleridir. Türkiye'nin 22 serbest ticaret anlaşması var. Bunun sayısını arttırmalıyız. Arttırırsak ticaret yukarı doğru çıkar" diye konuştu.GABON'DAN TÜRK YATIRIMCILARA DAVETGabon Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma ise ülkesindeki yatırım olanaklarına yönelik sunum yaparak, İzmirli sanayiciye iş fırsatları hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Avouma, "Gabon Cumhuriyeti, Orta Afrika ülkeleri ekonomik topluluğunun bir üyesidir. 250 milyon dolarlık bir yapıdır. 2 milyon nüfusumuz var. Zengin yer altı kaynakları var. Altın ve petrol de çıkarıyoruz. Türkiye ile bazı Afrika üyelerinin arasında benzerlikler var. Bu ülkeler bağımsızlıklarını savaşarak kazanmışlardır. Hiç yanılma riski olmadan Gabon, birlikte yürümek için Türkiye’yi seçmiştir. Afrika kıtası dünyadaki doğal kaynakların yüzde 60’ına sahiptir. Ülkemizde istikrar ve güçlü kurumlar var. Ülkemizde çekici iş imkanları bulunmaktadır Türk iş insanlarını Gabon pazarını incelemeye davet edebiliriz. İki ülke arasında karma komisyonlar düzenlenebilir" dedi.ALTERNATİF PAZAR, AFRİKATürk- Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın da Afrika pazarlarının diğer ülke pazarlarının yerine geçecek pazar olmadığını söyleyerek, ana pazarın Avrupa olmasına dikkat çekti. Afrika'nın alternatif pazar olduğunu belirten Taşkın, "Afrika yeni bir potansiyeldir. Avrupa'yı kaybetmemeliyiz. Afrika'da büyüme arzusu olan ülkeler var. Birçok ülkedeki havaalanları Türk firmaları tarafından yapılıyor. Ama İzmir'in müteahhitlik hizmetlerinde uluslararası gücü sınırlı. Afrika'ya ihracat yapmayı kafaya koyup takım kurmalıyız. Bunun için o coğrafyadan kişileri işe almalısınız. 10 seyahatin yüzde 70'ini devlet karşılıyor. Çift pasaport ile seyahat hızınızı arttırabilirsiniz. Her Türk vatandaşın bu hakkı var" diye konuştu.