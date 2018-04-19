İzmirli kuyumculardan, 'patentli ürün satışı engeline' tepki

İZMİR'de kuyumcuların, yurt dışından satın alınan ya da yurt içinde yapılan patentli ürünleri müşterilerinden aldıktan sonra vitrinlerinde sergileyip satmalarının engellenmesine İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel tepki gösterdi. Baransel, "Yurt dışı patentli malların ülkemizde satışıyla ilgili sıkıntı yaşanıyor. Yurt dışından bir yüzük aldınız. Bunu nerede bozduracaksınız? Kuyumcu bakıyor, temiz mal. Parasını müşteriye ödüyor, satmak için vitrine koyuyor. Ama marka, 'Sen benim malımı satamazsın' diyor. Polisle kuyumcuları basarak, yanlarında avukatla 'tazminat davası açacağız' diyorlar. Esnafın elindeki malı alıyorlar. Bu Türkiye ve İzmir esnafı için iyi değil" dedi.

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Turgay Baransel, düzenlediği basın toplantısında hem yaşadıkları sorunları anlattı hem de tüketiciyi dikkatli olmaları konusunda uyardı. Baransel, üyeleri olan kuyumcuların, yurt dışından satın alınan ya da yurt içinde yapılan patentli ürünleri müşterilerinden satın aldıktan sonra vitrinlerinde sergileyip satmalarının krize neden olduğunu söyledi. Özellikle çocuk takılarına yönelik patentli ürün firmalarının avukatlarının ürünleri polis eşliğinde toplatmalarının mağduriyet yarattığını vurgulayan Turgay Baransel, "Yurt dışı patentli malların ülkemizde satışıyla ilgili sıkıntı yaşanıyor. Yurt dışından bir yüzük aldınız. Bunu nerede bozduracaksınız? Kuyumcu bakıyor, temiz mal. Parasını müşteriye ödüyor, satmak için vitrine koyuyor. Ama marka, 'Sen benim malımı satamazsın' diyor. Polisle kuyumcuları basarak, yanlarında avukatla 'tazminat davası açacağız' diyorlar. Esnafın elindeki malı alıyorlar. Bu Türkiye ve İzmir esnafı için iyi değil. Altın dünyanın her yerinde geçerli bir maden. Biz bunu ucuza veya pahalıya almıyoruz. O günkü fiyat neyse ondan alıyoruz. Gelip kuyumcuya bozduruyor, karşılığında esnafımızın kötü durumlara düşmemesi lazım. Aldığı ürünün bedelini ödemiş. Üç esnafımız karakollara gidip ifade verdi, dükkanından malları alındı. Vatandaş bu altını kime bozduracak? Vitrinde kilo kilo bilezik yok. İzmir genelinde buldukları en fazla 10 tanedir. İnceliyorlar, hemen mahkemeden takip çıkarıyorlar. Mahkemelere başvurduk. Girişimler yapıyoruz. Odamızın avukatı devreye girdi. Çok büyük ceza veriyorlar" diye konuştu.

DOLANDIRICILIK UYARISI

Altın fiyatlarının çok yükselmesinden dolayı piyasada dolandırıcıların arttığı uyarısında da bulunan Baransel, "Oda olarak WhatsApp grubu kurduk. Türkiye'nin neresinde sahte ürün tespit edilirse hemen paylaşıyoruz ve yakalattırıyoruz. Yakalananlar, serbest bırakılıyor. Bunların dolandırıcılıkla değil, kalpazanlıkla yargılanması gerekiyor. Bunun önüne geçmeliyiz. İnsanlar bunlara kanmasın. Güvendiği kuyumcudan alışveriş yapsın. Oda olarak vatandaşın yanındayız. Sahte altın bütün ürünlerde ağırlık kazandı. Yalnızca çeyrek altında değil, bileziklerde de var. Sıkı denetliyoruz, takip ediyoruz. Kimin yaptığı, hangi patenti olduğunu hemen buluyoruz. Peşine düşüyoruz. Vatandaş bir bilezik aldığında onun kaç ayar olduğunu bilemez. İmalatlarından vitrine kadar Oda olarak denetime alıyoruz" dedi.

Osmanlı paralarının da sahteciler tarafından basılıp satıldığını vurgulayan Turgay Baransel, Türkiye'de Osmanlı parasının basılmadığını, bu paraların orijinallerinin piyasada çok azaldığını, vatandaşa Ata altınını almalarını tavsiye ettiğini de söyledi. Turgay Baransel, kredi kartıyla altın satışına ilişkin de düzenleme beklediklerini dile getirdi.



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