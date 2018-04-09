İzmir Ticaret Odası seçimlerine yoğun katılım

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - İZMİR’deki iş dünyası, Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimi için Fuarizmir’de buluştu. Oy kullanma hakkına sahip binlerce üye, fuar alanına giderken, uzun araç kuyruğu oluştu.

İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimi için oy kullanma işlemleri, sabah saatlerinde Gaziemir’deki Yeni Fuar alanı, Fuarizmir A holünde başladı. Kesinleşmiş seçim listelerinde yer alan 41 bin 651 üye, 79 komitede, 429 komite üyesi ve 175 meclis üyesi seçecek. Oy kullanmak için Fuarizmir’in yolunu tutan oda üyeleri, seçimin yapılacağı holün önünde ve Gaziemir yolunda yoğunluk oluşturdu. Fuarizmir’in önünde uzun araç kuyruğu oluştu. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 67'nci İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’ndan meclis üyesi adayı olurken, başkan adayı olan Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Mahmut Özgener, 56'ncı Ulaşım Araçları Satışı Grubu’ndan, 3’üncü başkan adayı Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği (KESİAD) Başkanı Zeki Yöndem 21'inci Güzellik Salonları, Kuru Temizleme ve Diğer Faaliyetler Grubu’ndan aday oldu. Saat 09.00’da başlayan ve 17.00’de sona erecek oy verme işlemi için başkan adayları da sandık başına gitti. 133 yıllık İzmir Ticaret Odası’nda 26 senedir başkanlık görevini sürdüren Ekrem Demirtaş, 77 No'lu sandıkta oyunu kullandı. 'Her bir rey değişim için' sloganıyla seçime hazırlanan Mahmut Özgener ile diğer başkan adayı Zeki Yöndem de sandık başına gitti.

YÖNETİM KURULU CUMARTESİ SEÇİLECEK

Yargı gözetiminde yapılacak yönetim kurulu başkanı ile yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri, birlik genel kurul delegeleri asil ve yedek üyeleri seçimleri ise 14 Nisan Cumartesi günü 09.00- 14.00 saatleri arasında İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan 2 aday arasında aynı usulle ikinci tur seçim 15.00- 18.00 saatleri arasında yapılacak. Seçim, gizli oy- açık sayım esasına göre yürütülecek.



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