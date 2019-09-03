İzmir İş Günleri Toplantıları 30 ülkeyi ağırlamaya hazırlanıyor

İzmir’de 88’inci İzmir Enternasyonal Fuari kapsamında 2015’ten bu yana düzenlenen İzmir İş Günleri Toplantıları bu yıl 5-6 Eylül’de aralarında "Bir Kuşak Bir Yol" – Modern İpek Yolu Projesi'nin sahibi Çin dahil olmak üzere toplam 30 ülke temsilcilerini ağırlayacak.

Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Ekonomi Bakanlığı bünyesinde başlayıp, 2018 yılı itibariyle Ticaret Bakanlığı himayelerinde düzenlenerek İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ’ın ev sahipliği yaptığı Uluslararası İzmir İş Günleri Toplantıları, 5-6 Eylül tarihlerinde Swissotel'de yapılacak.

Toplantılarda delegasyonlar arasında ve bakanlar seviyesinde yapılacak görüşmeler kapsamında Türkiye ile katılımcı ülkeler bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirilecek.

Geçen yıl 12'si bakanlık seviyesinde olmak üzere toplam 27 ülkeden katılımın gerçekleştiği İş Günleri'nde, bu yıl 30 ülkeden bakanlık düzeyinde ve delegasyon katılımları yapılacak. Ülkeler arası ticari faaliyetleri güçlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıların ilk gününde katılımcı ülkeler için; Türkiye ve İzmir ekonomisinde olanaklar, ticari potansiyeller, iş birlikleri ve teknik alt yapılar tanıtılacak.

Konuk bakanlar ve teknik heyetlerin katıldığı oturumda; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Eximbank sunumlar yapacak.

Türkiye – Çin İş Forumu

Toplantıların ikinci gününde de, Türkiye ile arasında 23 milyar dolarlık ticaret hacmi gerçekleşen Çin Halk Cumhuriyeti özel oturumu yer alacak. Türkiye'nin en önemli ihracat partnerlerinden biri olan Çin ile iki ülke arasındaki iş olanakları ile yatırım fırsatları ve iş birlikleri değerlendirilecek.

Bir Kuşak Bir Yol – Modern İpek Yolu Projesi

Çin'in "Kuşak ve Yol" girişimini destekleyen Türkiye, 2015 yılında G-20 Antalya Zirvesi'nde Çin ile imzaladığı iş birliği anlaşması ile bu projeye yönelik atılımları desteklemeye başlamıştı. Söz konusu işbirliği kapsamında ağırlıklı olarak karayolları, demiryolları ve limanlar dahil olmak üzere ulaştırma ağları konusunda yakın işbirliği yapılması adına hukuki bir zemin oluşturulmuştu.

Bu kapsamda jeopolitik konumu ile stratejik bir önem taşıyan İzmir’in, Uluslararası İş Günleri Toplantıları'yla da Modern İpek Yolu Projesi'ne sunabileceği olası katkılar da konuşulacak. (Fotoğraflı)