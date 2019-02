İzmir'i uçuracak projede geri sayım başladı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- AVRUPA ve Akdeniz çanağının en büyük yat imal, onarım ve çekek yeri olacak Çaltılıdere Yat İmalat Yeri Projesi'nde sona yaklaşıldı. İlk Çevresel Etki Değerlendirmesi'nin (ÇED) ardından ikinci ÇED'in tamamlanması beklenen projede, 2019 yılında temel atılarak 3 yıl içerisinde çalışmaların başlaması planlanıyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde yat ve teknelerin yapımı, bakımları ve diğer ihtiyaçların temini için yapılacak Çaltılıdere Yat İmalat Yeri Projesi'nde geri sayım başladı. Yaklaşık 10 yıl önce başlayan projenin prosedürler nedeniyle çok zaman aldığını dile getiren İzmir Tekne ve Yat İmalatçıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (YATEK) Başkanı Aslan Bilgi, bir süre sonra dolguya başlanacağını söyledi. İhaleler ve kiraların düşürülmesi konusunda yapılan çalışmaların uzun yıllar aldığını anlatan Bilgi, "İkinci büyük ÇED'in de alınmasının ardından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ihaleye çıkacak. Dolgu ve alt yapıya başlayacağız" dedi.

Türkiye'nin en büyük tesislerinden biri olacak imalat yerinin, Avrupa'da da sayılı büyüklükteki projelerden biri olduğunu vurgulayan Bilgi, "Devamlı ihracata çalışacaklar. Çok büyük yatlar burada yapılacak. Avrupa'daki büyük yatların bakımı buraya alınacak. 75-80 metrelik tekneler çekilecek. 120 metreye kadar tekne imal edilecek. Özellikleri olan bir yer. Tahminlerimize göre bu yıl, 2019'da temel atarız. Bir yıl dolgu ve altyapı beklenir. Bir yıl da da üst yapı biter. 3 yıl içerisinde anahtar vurur, çalışmaya başlarız" diye konuştu.

YAT İMALATINDA TEK İHTİSAS ALANI OLACAK

En az 500 milyon dolarlık iş hacminin oluşacağı projede işletmelerin kapasite raporlarını hazırladıklarını ifade eden Aslan Bilgi, raporların ardından ne kadar katma değer sağlanacağının daha net ortaya çıkacağını belirtti. Çok büyük KDV, ÖTV girdisi ve devlete vergi geliri sağlanacağını anlatan Bilgi şöyle konuştu:

"Bu proje İzmir'i uçurur. Avrupa'ya açılacak tek kapı olacak. İstanbul, Antalya, Bodrum ve Türkiye'nin her yerinden üyelerimiz var. Ülkemiz için bir ilk olacak. İhtisas alanı olan tek yer ve özellikle yat imalatı için yapılıyor. Türkiye'de benzer projeler yapılmaya çalışıldı. Ama maalesef mekanlar bir yandan yıkılıyor içinden tekne çıkıyor, tekrar kapatılıyor derme çatma yerler var. Şu anda Antalya'da tekstil firmasında yat yapılıyor. Bizim sadece yat üzerine imal edilmiş bir yer olacak. 35,40 metre genişliğinde yolları var. Tekneler rahat döndürülsün diye çekek yerleri var. Güzel bir proje. İnşallah bu sene temelini atacağız."

'AŞAMA AŞAMA FAALİYETE GEÇMESİ UYGUN OLACAKTIR'

Türkiye'nin son yıllarda tekne ve mega yat imalatında dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini ifade eden Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, her yıl ortalama yüzde 20 büyüyen 20 metre üzeri yat ve tekne endüstrisinde Türkiye'nin İtalya ve Hollanda’nın ardından dünyada üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Yüksek kaliteli, uluslararası standartlara ve dikkat çekici tasarımlara sahip yatlar üreten Türk üreticilerinin, her geçen yıl daha fazla tercih edildiğini belirten Öztürk, "Bu üstün başarıya rağmen ülkemizin imalatta daha güçlü altyapıya ve bu iş için tahsis edilmiş organize bölgelere ihtiyacı var. 2014 yılında yayınlanan 'Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik' çerçevesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı daha önce aralarında İzmir Çaltıdere, Marmaris Bozburun, Antalya Manavgat, Fethiye Karaot, Bodrum Ören, Bartın Tekkeönü, Zonguldak Alaplı, Bartın Kurucaşile olmak üzere 8 ayrı yerde tespit edilen üretim tesislerinin işletmeye alınmasını hedefledi" dedi.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekare alanda faaliyete geçmesi öngörülen Aliağa Çaltılıdere Tekne İmalat ve Çekek Yeri Projesi'nin kent merkezinde ve ilçelerde sağlıksız şartlarda, apartman altlarında üretim yapmak zorunda kalan İzmir’i tekne ve mega yat üretiminde önemli bir merkez ve ihracat üssü yapacağını anlatan Öztürk şöyle konuştu:

"Bir zamanlar İzmir kayıkları ile Anadolu’nun tekne üretim yeri olan İzmir, yeniden bu alanda marka olma yolunda önemli bir yol alacaktır. Bu sektörde binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanmanın yanı sıra, önemli bir ihracat geliri elde edilecektir. Şu an İzmir bölgesinde, teknelerin bakım, onarım ve planlı surveylerin yapılacağı sadece bir tesis bulunmaktadır. Tüm bölgede günübirlik tenezzüh (gezi) teknelerinin yanaşacağı, bakım onarım yapacağı ve kışlayacağı bir barınma ve çekek yeri yoktur. Çaltılıdere projesi ile çekek yeri ve yat bakım onarım ihtiyacına da çözüm bulunacağını düşünüyoruz. Bölgenin zemini ve projenin fiziki büyüklüğü dikkate alındığında projenin etaplar halinde projelendirilip, aşama aşama faaliyete geçmesi uygun olacaktır. Aksi takdirde yüksek maliyetli bu projenin uygulanmaya konmasında gecikme yaşanacaktır."

FOTOĞRAFLI