Izmir'deki bombalı saldırı sonrasında döviz yine yükselişte

İstanbul, 5 Ocak () - Güvenlik riskleri ve ekonomideki bozulmalara bağlı olarak gelişmekte olan ülke birimlerinden "negatif ayrışan" lira, kısa süreli toparlanmanın ardından, İzmir'den gelen bombalı saldırı sonrasında yine gerilemeye başladı.

Yeni tırmanışla dolar rekor düzeyine yaklaşırken, euro 3.82 lirayı geçerek yeni rekor düzeye çıktı.

Türkiye'nin negatif ayrışması nedeniyle küresel kâr satışlarına karşın 3.6401 lira ile yeni tarihi zirveye çıkan dolar, indiği 3.60 liradan, saldırı sonrası yeniden yukarıya 3.63 lira sınırına çıktı. Dolar ile birlikte yükselerek 3.8107 ile yeni tarihi zirveye tırmanan euro, daha sonra indiği 3.80 liradan hızla yukarıya döndü ve 3.8211 liralık yeni tarihi rekor düzeye çıktı.