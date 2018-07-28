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İzmir'de yanan fabrikada 15 milyon TL'lik zarar oluştu

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde dün yangın çıkan mobilya fabrikasında 15 milyon TL'yi geçen maddi zarar oluştu. Buca'nın Karacaağaç Mahallesi Yolüstü Sokağı'nda mobilya ve yatak üretimi yapan fabrikada, dün akşam...

İzmir'de yanan fabrikada 15 milyon TL'lik zarar oluştu

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde dün yangın çıkan mobilya fabrikasında 15 milyon TL'yi geçen maddi zarar oluştu.
Buca'nın Karacaağaç Mahallesi Yolüstü Sokağı'nda mobilya ve yatak üretimi yapan fabrikada, dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. İşçiler kendilerini dışarıya atarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler, yaklaşık 20 araçla yangına müdahale ederken, yoğun duman gökyüzünü kapladı. Havadan da görüntülenen yangında, 19 bin 500 metrekarelik alandaki fabrika kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmaması ise teselli kaynağı oldu.
Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı fabrikanın bağlı olduğu şirketin ortaklarından Fuat Topaloğlu, 15-20 milyon TL arası maddi zarar oluştuğunu açıkladı. Topaloğlu, "Önemli olan maddi zarar değil, çalışanlarımızın sağlığı. Çok şükür ki bir tek çalışanımıza zarar gelmedi. Aynı yerde, yeni bir üretim tesisi kuracağız, çalışmalara hemen başlanacak. Sadece mobilya işiyle uğraşıyor değiliz, birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Hem birlikte iş yaptığımız insanlar, hem de çalışanlarımız müsterih olsun. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin" dedi.
Fabrikada, hasar tespit çalışmaları başlatılırken, sigorta şirketi yetkilileri de incelemelerde bulundu. Tespit ve temizlik çalışmalarının ardından, yeni üretim tesisinin inşaatına başlanacağı belirtildi.

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