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İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

İZMİR'de taksi ücretlerinde 2 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere yüzde 20 civarında artış yapıldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, akaryakıt zamları nedeniyle 2 Ağustos Perşembe gününden...

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı
İZMİR'de taksi ücretlerinde 2 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere yüzde 20 civarında artış yapıldı.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, akaryakıt zamları nedeniyle 2 Ağustos Perşembe gününden geçerli olmak üzere, taksi ücretlerinde artışa gitmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Buna göre taksilerde 3.25 TL olan açılış ücreti yüzde 20 artışla 3.90 TL'ye, 3.10 TL olan kilometre ücreti ise yüzde 19.3 artışla 3.70 TL'ye yükseldi.
Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili olan Oda Başkanı Anık, yakın mesafeye farklı tarife uygulamadıklarını belirterek, "Akaryakıt fiyatları 2017 başından bu yana 1 TL'nin üzerinde arttı. Lastik, yedek parça gibi maliyet kalemlerimizde de önemli oranlarda artışlar yaşandı. Tüm bunların sonucunda taksimetrede fiyat ayarlaması yapmaktan başka çaremiz kalmadı. Yeni tarifede açılış ücreti 3.90 TL, kilometre ücreti de 3.70 TL olarak belirlendi. Kısa mesafede de bu tarife geçerli. Arkadaşlarımız yakın mesafede zorlanıyor, belki para kazanamıyor olabilir ama İzmirli taksicilere yakışan neyse onu sergiliyoruz. İzmirliler de karşılıksız bırakmıyor, sarı taksilerine dün olduğu gibi bugün de sahip çıkıyor" dedi.
TAKSİCİLERE YAKIN MESAFE MARKAJI
Sundukları ulaşım hizmetine yönelik geri dönüşlerin kendilerine yol gösterdiğini söyleyen Celil Anık, en çok şikayetin yakın mesafeden kaynaklandığına, bu soruna çözüm bulabilmek için çalışma yaptıklarına işaret etti, şu sözlerle taksicilere uyarıda bulundu:
"Yakın mesafe gitmek isteyene olumsuz yanıt verme hakkımız yok. Eğer bu işi yapıyorsak yakın yere de gideceğiz, uzak yere de. İşimize ve vatandaşa saygı bunu gerektirir. Birkaç kişinin olumsuz davranışı nedeniyle mesleğimize ve esnaf camiamıza gölge düşmesine izin vermeyiz. Bu konunun takipçisiyiz."

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