İzmir'de MARBLE heyecanı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- TÜRKİYE'nin en büyük ihtisas fuarlarından olan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı (MARBLE) için geri sayım başladı. 28-31 Mart tarihleri arasında 24'üncüsü gerçekleştirilecek olan MARBLE'da sergilenecek mermer blokların ilk bölümü Gaziemir'de bulunan fuarizmir'e getirildi.

Dünyanın en büyük üç mermer fuarından biri olan MARBLE için geri sayım başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 28- 31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuarda, dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerin merakla beklediği mermer blokların ilk partisi getirildi. Geçen yıl 986 olan blok sayısı, bu yıl 1500'e yaklaştı. Başta Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Sivas, Elazığ, Bilecik ve Marmara Bölgesi ile Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelecek olan tonlarca ağırlıktaki bloklar, fuarın açılacağı 28 Mart tarihine kadar parti parti gelmeye devam edecek. Toplam ağırlığı 30 bin tonu bulan bloklar, 4 gün boyunca fuarizmir'de ziyaretçilerle buluşacak. Oniks'ten, 'Burdur beji'ne, 'emprador'dan, 'Elazığvişne'ye, 'Kemalpaşa beyazı'ndan, Denizli 'traverteni'ne kadar ülkenin eşsiz doğaltaş örnekleri, fuar süresince sergilenecek. Toplam 7 bin metrekare alanı kaplayacak olan bloklar, C Holü'nün arka bölümü, açık sergi alanı ile D Holü'nün yanında bulunan otopark alanına kadar yayılacak. Sektör profesyonelleri blokları inceleyerek, ticari anlaşmalar yapma olanağına sahip olacak.

İZFAŞ'IN ZORLU 15 GÜNÜ

1998 yılından bu yana Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) üyesi olan MARBLE'da bu yıl da büyük bir artış yaşandı. Geçen yıl 139 bin metrekarelik alanda düzenlene fuar, bu yıl 150 bin metrekare alanda gerçekleşecek. A, B ve C Holü'nün bir bölümünde firmalar doğaltaş çeşitleri sergileyecek, yine C Holü'nün arka bölümü ise Uluslararası Katılım Alanı olacak.

Fuarın açılışına sayılı günler kala basın mensuplarına açıklama yapan İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Zeliha Gül Şener, 19 Mart'tan itibaren fuar alanında stantların kurulmaya başlayacağını belirtti. Zorlu bir 15 gün geçireceklerini kaydeden Şener, "24 yılın sonunda dünyanın en önemli fuarı olarak ifade ettiğimiz bu fuarımızın ileriye götürmek için çalışıyoruz. Bu yıl ziyaretçi sayımızın artacağını düşünüyoruz. Çin'de gerçekleştirilen fuardan sonra İzmir'e doğru bir kayış var. Bu yıl ayrıca ilk kez hayata geçirdiğimiz genç tasarımcı fikirler yarışması da düzenlenecek" dedi.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Fuar boyunca sektör buluşmalarının da gerçekleştirileceğini ifade eden Şener, katılımcı firmaların ürünlerini sergileyeceklerini ve diğer firmalar ile bağlantılar kurabileceklerini söyledi. Fuarın İzmir'e bir dinamizm kazandıracağını da vurgulayan Şener, "MARBLE bizim şehrimizi bir anda bayram yerine çeviriyor. Şehirde yaşayanlar bunu fazlasıyla hissediyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelenler, bu şehirde konaklıyor, geziyor, aktivitelerde bulunuyor" diye konuştu. İZFAŞ olarak ciddi işler yaptıklarını söyleyen Şener, diğer sektörlerin aksine MARBLE'ın büyümesinin tesadüf değil gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu olduğunu dile getirdi.

34 ÜLKEDEN KATILIM SAĞLANACAK

Stant alanı 57 bin 51 metrekare olacak MARBLE'a; Afganistan, Çin, Hindistan, İran ve Brezilya milli katılım sağlayacak. Ülkeler kendilerine has doğaltaş çeşitlerini, C Holü'nde ayrılan özel bölümde sergileyecek. Geçen yıl 1109 olan katılımcı sayısında da bu yıl artış yaşandı. Katılımcı sayısı 1143'e çıktı. 213 olan yabancı katılımcı sayısı 220 olurken, yerli firma sayısı ise 896'dan 923'e yükseldi. Fuara geçen yıl 30 ülkeden katılım olurken, bu yıl sayı 34'e çıktı. 1998 yılından bu yana Uluslararası Fuarlar Birliği (UFI) üyesi olan MARBLE, sektörde kullanılan iş makineleri ve teknolojisine de ev sahipliği yapacak. MARBLE fuarı, sadece profesyonel ziyaretçilere açık olarak organize edilecek.



