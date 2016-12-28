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İzmir'de konut fiyatlarındaki artış İstanbul ve Ankara'yı geride bıraktı

İstanbul, 28 Aralık () - Konut fiyatlarındaki artışlar, üç büyük il arasında en hızlı İzmir'de arttı. İzmir'deki genel konut ve yeni konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 17'yi aştı. Merkez Bankası'nın Türkiye konut fiyatı...

İzmir'de konut fiyatlarındaki artış İstanbul ve Ankara'yı geride bıraktı

İstanbul, 28 Aralık () - Konut fiyatlarındaki artışlar, üç büyük il arasında en hızlı İzmir'de arttı. İzmir'deki genel konut ve yeni konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 17'yi aştı.
Merkez Bankası'nın Türkiye konut fiyatı endeksi (KFE), Ekim döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 12.85 artarken, aynı dönemde yeni konut fiyatları endeksi de (YKFE) yüzde 11.43 yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre, KFE Ekim döneminde bir önceki aya göre yüzde 0.47 artarken, bir önceki yıl aynı döneme göre reel artış ise yüzde 5.31 olarak gerçekleşti. YKFE de Ekim döneminde bir önceki aya göre yüzde 1.12 ve yıllık bazda reel olarak da yüzde 3.98 yükseldi.
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmelere göre, Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0.36 oranında azalış görülürken, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1.24 ve 1.72 artış gerçekleşti. Fiyatlar, geçen yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 13.52, 8.61 ve 17.59 yükseldi.
Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0.66, 2.34 ve 3.38 artış yaşandı. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 14.46, 11.75 ve 17.37 arttı. (Tablo - Grafik)

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