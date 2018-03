İzmir'de 24'üncü Doğaltaş Fuarı başlıyor

İZMİR’in en büyük fuarlarından biri olan MARBLE- Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 28 Mart Çarşamba günü 24’üncü kez kapılarını Fuarizmir’de açacak. Dört gün sürecek fuar, bu yıl da büyüyerek 150 bin metrekareye ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 28 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek 24’üncü MARBLE- Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 4 gün boyunca doğal taş sektörünün kalbinin attığı bir platforma dönüşecek. Yeni doğal taş örneklerinin tanıtımının yapılacağı, en son teknoloji iş ile mermer makineleri ve makine sarf malzemelerinin sektör temsilcileriyle buluşacağı MARBLE Fuarı, sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak.

BU YIL DA BÜYÜDÜ

Her yıl büyüyen MARBLE, bu yıl da her alanda gelişme gösterdi. 2017 yılında 139 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, bu yıl 150 bin metrekare alanda gerçekleşecek. Toplam stant alanı 54 bin metrekareden 57 bin 51 metrekareye yükseldi. Geçen yıla oranla yabancı firma sayısı 213’den 220’ye, yerli firma sayısı 896’dan 923’e çıktı. 23'üncü MARBLE’da bin 109 olan katılımcı sayısı toplamda bin 143 oldu. A, B ve C Holü’nde firmalar doğal taş çeşitleri sergileyecek, yine C Holü’nün arka bölümü ise Uluslararası Katılım Alanı olacak. Afganistan, Çin, Hindistan, İran ve Brezilya, bu özel alanda milli katılımla yer alacak. D Holü’nde makine sarf malzemeleri, açık alanlarda ise makineler sergilenecek.

33 ÜLKEDEN 220 YABANCI KATILIMCI

Fuarda Afganistan, Arnavutluk, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Büyük Britanya, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Katar, Mısır, Moritus, Polonya, Rusya, San Marino, Suudi Arabistan, Ukrayna, Vietnam ile Yunanistan’la birlikte 33 ülkeden 220 yabancı katılımcı yer alacak. Geçtiğimiz yıl bu sayı 31’di. Ayrıca Aydın, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova’dan 923 katılımcı fuarda yerini alacak.

500 TIR TAŞIDI

Fuarizmir’de sergilenen blok mermer sayısı geçen yıla göre büyük bir artış gösterdi. Ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen bin 500 blok, Fuarizmir’de sergilenecek. Geçen yıl bu sayı 986’da kalmıştı. Yaklaşık 30 bin ton ağırlığında blok mermer ve stantlarda yer alacak doğal taşlar, iş makinaları Fuarizmir’e iki bin 500 TIR ve kamyonla taşındı. Türkiye’de tespit edilen 650 farklı renk ve dokudaki doğal taşların en güzel örnekleri MARBLE’da yer alacak. Öte yandan Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Ege İhracatçı Birlikleri ve İZFAŞ işbirliği ile fuar süresince organize edilecek "Alım Heyeti" programına Çin, Hindistan, İngiltere, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan ülkelerinden katılım olacak.

22 YENİ TASARIM

Fuar etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Genç Yaratıcı Fikirler Platformu’nda da final heyecanı yaşanacak. Genç tasarımcılar ile sektörün yenilikçi firmalarını bir araya getiren platformda, destek veren 11 firmanın ürettiği 22 tasarım tanıtılacak. B Holü’nün girişinde bulunan fuaye alanında sergilenecek olan birbirinden özel tasarımlardan en iyi üçü ödüllendirilecek.

SEKTÖR KONUŞACAK

İki yılda bir düzenlenen, son olarak geçtiğimiz yıl düzenlenen Taş Kongresi bu yıl gerçekleşmeyecek. 24. MARBLE’da çeşitli sempozyumlar ve buluşmalar gerçekleşecek. Sektör Buluşmaları adı altında Hindistan, Amerika, Rusya ve İran’ın doğal taş birliklerinden önemli isimler sektör konusunda deneyimlerini paylaşarak dinleyicileri bilgilendirecek. Dünya Taş Forumu da MARBLE’da gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Faruk Çalapkulu’nun yapacağı forumda Dünya Doğaltaş Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği, Amerika Doğaltaş Enstitüsü, Çin Shuitou Uluslararası Doğaltaş Fuarı, Hindistan Ticaret ve Endüstri Odası Federasyonu, Rusya Doğaltaş Enstitüsü Derneği ve İran Doğaltaş Fuarı temsilcileri yer alacak. Sektörel Deneyimler etkinliğinde ise tasarımcı, küratör, tarihçi, mimarlık eleştirmeni Gökhan Karakuş '21. Yüzyılda Mermer Tasarımı7 konuşma yapacak.



FOTOĞRAFLI