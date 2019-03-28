İzlanda merkezli düşük bütçeli havayolu Wow Air iflas etti

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart () – İzlanda merkezli düşük bütçeli havayolu şirketi Wow Air, yatırımcılardan yeterli fon toplayamamasının ardından “operasyonların durdurulduğunu” ve bütün uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Havayolunun taşıtları, sabah saatlerinde görüşmelerin devam ettiği sırada yere indirilmişti. Girişimci Skuli Mogensen’in 2011 yılında kurduğu Wow, bir yıl sonra hizmet vermeye başlamış ve Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya ucuz uçuş sağlama üzerine yoğunlaşmıştı.

Şirket, iflasın duyurulmasının ardından havayolundan daha önce bilet almış olan müşterilerine baka havayollarına geçmeleri tavsiyesini verdi ve koruma veya telafi için başvurulacak başka yolları listeledi. Açıklamada, “Yolcular, Avrupa’nın Hava Yolu Müşterisi Hakları uyarınca Wow Air’e telafi talebi yapabilir. İflas durumu halinde iddialar, yönetici/likidatör eşliğinde yönetime verilmelidir” değerlendirmesi yer aldı.