İyzico / Özbugutu: Fintech girişimleri daha çok desteklenmeli

iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, fintech'lerin ödeme sistemleri dışındaki alanlarda da etkili olabilmelereri için, "daha çok desteklenmeleri" çağrısında bulundu.



Londra Borsası (London Stock Exchange) tarafından düzenlenen Fintech Yatırımcı Forumu kapsamında Türkiye’deki fintech ekosistemi üzerine gerçekleştirilen etkinliğin Türkiye panelinde iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, Paraşüt CEO’su Sean Yu ve FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı konuşmacı olarak yer aldı.



Londra Borsası Birincil Ürünler Küresel Direktörü ve Turquoise CEO’su Robert Barnes’ın moderatör olarak yer aldığı etkinlikte fintech sektöründeki yatırım fırsatlarını ve tartışma konularını ele alan bir dizi panele ev sahipliği yaptı.



iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, Türkiye panelinde dijitalleşen şirketler, iyziLink ürünü ve Türkiye’deki fintech yatırımları hakkında şöyle konuştu:

“Bugüne kadar yeni ürünler geliştirerek yeni hedef pazarlar yarattık. Global yenilikçi teknolojileri Türkiye’de kullanarak, KOBİ’lerin ve B2B şirketlerin dijitalleşmesi için çalıştık. iyziLink ürünümüzle e-ticaret sitesi olmayan bireysel kullanıcılara da ödeme çözümü sunduk.



“Hem Türkiye’de hem de dünyada örnek teşkil edecek bir teknoloji firması olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bizi daha en başından beri destekleyen pek çok global yatırımcıdan ciddi yatırımlar aldık. Hatta 2017 yılında Türkiye’de en fazla yatırım elde eden girişim olduk.



“Ülkemizde yeni fintech girişimlerinin kurulması, büyümesi ve fintech’in ödeme alanı dışında başka alanlarda da etkin olabilmesi için önemli yatırımcıların iyzico’yu destekledikleri gibi fintech girişimlerini daha fazla desteklemesi gerekiyor.”

Barbaros Özbugutu ve Tahsin Isin tarafından 2013 yılında İstanbul’da kurulan iyzico, kolay ve güvenli ödeme hizmetleri şirketi olarak e-ticaret dünyası için yenilikçi çözümler üretiyor. Her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüme kaydeden iyzico, geliştirdiği ürünler ile 500.000 yeni dijital satıcının da ekosisteme dahil olması için çalışıyor. (Fotoğraflı)