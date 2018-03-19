İyi Parti / Yılmaz: Sadece harekatı sonlandırıp OHAL’i kaldırmak GSYH’ye bir puan ekler

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Mart () – İyi Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, partinin ekonomik tespit ve hedeflerini ekonomi basınıyla paylaştığı, “Türkiye Ekonomisi” adlı sunumda, jeopolitik risklerin büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı yaptığını vurgulayarak, “Bugün Afrin operasyonunu bitirir ve OHAL’i kaldırırsanız, başka hiçbir ekonomik tedbir almasanız da GSYH büyümesine yüzde 1.0 eklenir” dedi.

Afrin harekatının ekonomik yükleri konusunda fikirleri sorulan Yılmaz, “Bu ekstra bir operasyon ve tabii ki etkisi var. Hükümet borçlanma oranını yüzde 100’ün üzerine çıkardı. Ekonomiye etkisi yoktur denemez. Bütçe üzerine bir etkisi var” dedi ve ekledi:

"Bu sene ekonomiyi canlandırmak için hükümet bir sürü tedbir aldı. Kredi Garanti Fonu kullandılar. Bu verilen kredilerin bir kısmı sorunlu. Bankalar için yük oluşturacak bir durum. Şu anda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK bir takım sıra dışı tedbirlerle bu yükü hafifletmeye çalışıyor.

"Bu tedbirlerin karşılığında maliye politikası genişleyecek. Kredi sorunlarını düzeltirken bir parasal genişleme olacak. Bu da bütçe açıklarını artıracak. Enflasyon artacak. Dolayısıyla faizlerin kısa vadede aşağı gelmesi mümkün değil."

Lira değer kaybedecek, Merkez Bankası tedbir almalı

Euro ve dolar kurlarının art arda tarihi rekorlar kırması ve rekor seviyelere yakın seyretmesine ilişkin görüşleri sorulan Yılmaz, kısa vadede iniş çıkışlar olabileceğini ve kurun tekrar düşebileceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kur tekrar düşebilir evet, ama uzun vadede bir yıllık bir trende bakıldığında liranın değer kaybedeceği bir gerçek. Merkez Bankası tedbir almalı.

"Kısa vadede çekirdek enflasyona baktığımızda, doğrudan doğruya faize duyarlı bir veri. Merkez Bankası faizlerle tedbir alabilir.

"Ama bu da demek değil ki, herşey çözülecek. Merkez Bankası faiz mermisini kullandığı zaman boşa gitme ihtimali de var çünkü maliye politikaları da hala genişlemeci."