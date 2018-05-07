İyi Parti Avrupa Gönüllüleri toplandı: 1500 müşahit bulmamız gerek

Temel Elcivan / Köln, 7 Mayıs () - Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın farklı kentlerinden bir araya gelen İyi Parti Avrupa Gönüllüleri, bugün Köln'de toplandı.

Henüz Avrupa'da teşkilatlanma çalışmalarını tamamlamamış olan İyi Parti'nin Avrupa destekçileri, „Avrupa İyi Parti Gönüllüleri“ adı ilk kez geniş katılımlı olarak Köln'de bir araya geldi. Toplantı salonunun platformuna İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Atatürk posterlerin yanı sıra Türk, Alman bayrakları ve iyi parti bayrakları asıldı.

Almanya'nın yanı sıra Fransa, Belçika, İngiltere ve İsviçre'den gönüllü temsilcilerin katıldığı toplantıya İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, İyi Parti Kurucu Üyesi ve Avrupa Koordinatörü Fulya Yasemin, konuşmacı olarak katıldı.

Ayrıca İyi Parti Genel Merkezi'nden temsilci onayı alan Berlin, Duisburg, Kön, Velbert, Mannheim, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg, Fransa, Belçika, ingiltere, Fransa ve İsviçre temsilcileri ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Konuşmasına kendini tanıtarak başlayan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu salonda bulunan davetlilere, “ilk önce sizlere genel başkan Meral Akşener'in selamını getirdim. Köln'de siz iyi parti gönüllüleri ile bir arada bulunduğum için çok sevinçliyim“ dedi.

“Durdurulamaz bir harekatız”

Buğra Kavuncu, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi: ”Emin olun benim gibi yüzlerce, binlerce arkadaş var bu harekatta, burası hakikaten cesurlar harekatı. Fedakar insanların bir araya gelip kurduğu bir harekat. Hiç kimse, gel şunu yap, bunu yap demeden on binler bir araya geliyor. Bunu durdurmanız mümkün değil. Suni, tabi bir oluşum değil, bu gönülden gelen zaruret ihtiyacı hissedilen bir oluşum, onun için önümüz yolumuz çok açık. Güzel günler bizi bekliyor“. Salondan gelen sorulara da cevap veren Buğra Kavuncu, “Genel başkanımız Akşener'in talimatı, kesinlikle sandık başında görevli arkadaşlar, sandıklar açılana kadar oradan ayrılmayacaklar. Tabii ki, bunlardan önce yapmamız gereken, kesinlikle sandığa gitmektir.

Henüz Avrupa'da oluşmuş resmi teşkilatımız yok. Bir araya gelen ve bize ulaşan gönüllülerimiz aracılığı ile sosyal medya üzerinden vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz“ diye konuştu.

“1500 müşahit bulmamız gerek”

İyi Parti Kurucu Üyesi ve Avrupa Koordinatörü Fulya Yasemin, konuşmasının hemen başında, “belirlenmiş temsilcilerimiz yok, gönüllülerimiz var. Ama genel merkezimizin yazılı onayını almamış olan olursa, gönüllü de olsa toplantı gibi organizasyonlara girişemez. Gönüllüler bize ulaşıyor, araştırıyoruz ve sorun yoksa temsil noktasında zaten onay veriyoruz“ dedi ve şu değerlendirmeleri yaptı:

“Daha önce bir çok arkadaşımızla yaşadıkları bölgelerde tanışmış, bazı istişarelerde bulunmuştuk. İnsanların gönüllerini kazanmak için çok çalışmalıyız, İyi Parti politikalarını insanlara elimizden geldiği kadar anlatmalıyız.

“Saha da çoğu insanın oyların korunması noktasında endişeler taşıdıklarını öğreniyoruz. Biz de iyi parti olarak, tamda bunun için seçim merkezi diye bir birim oluşturduk. Sandıkları nasıl koruyacağımızı, iyi parti oylarımıza sahip çıkabilmek için Almanya'dan toplam 1500 müşahit belirlememiz gerekiyor. Yüksek Seçim Kurulu(YSK)'dan seçim genelgesini bekliyoruz.

“Genelgeden sonra bu 1500 müşahidin, seçim sandığı sırasında neler yapması gerektiği yönünde eğitimler vereceğiz. Neye ihtiraz edebileceğini, hangi haklara sahip olacağımızı anlatacağız. Dilekçelerin nasıl yazılacağı ve tutanakları nasıl takip edeceklerini anlatacağız“.

Aday adayları da tanıtıldı

İyi parti gönüllülerini bir araya getiren toplantıda, Avrupa'nın farklı kentlerinden İyi Parti aday adayı olanlar, sahneye davet edilerek tanıtıldı.

Ankara 1. Bölge'den aday adayı Eren Yakışır (Duisburg), Konya aday adayı Hulisi Koçak (Nürnberg), Kayseri aday adayı Ahmet Doğan (Stuttgart), Konya aday adayı Sait Özcan (Frankfurt) ve Konya Aday adayı Ali Özel (Fransa), bir konuşma yaparak kendilerini tanıttı. Duisburg şehrinden katılan Eren Yakışır, ayrıca Almanya'da yaşayan Türk toplumunun genel durumunu anlatan kısa bir sunum da yaptı.

Görüntü dökümü

-Buğra Kavuncu ve Fulya Yasemin konuşma yaparken

-Aday adayları konuşma yaparken

-Adaylar ve temsilciler sahnede tanıtılırken

-Salondan detaylar

Haber-kamera:Temel ELCİVAN-KÖLN/