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İTSO Başkanı Uğurdağ: Yatırım teşviği doping etkisi yapar

İNEGÖL Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 135 milyar liralık yatırım teşviğinin Türkiye ekonomisinde doping etkisi yapacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 19 firmaya 23 proje için...

İTSO Başkanı Uğurdağ: Yatırım teşviği doping etkisi yapar
İNEGÖL Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 135 milyar liralık yatırım teşviğinin Türkiye ekonomisinde doping etkisi yapacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 19 firmaya 23 proje için verilecek proje bazlı yatırım teşviğiyle ilgili değerlendirme yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, ekonomi dünyasında 'süper teşvik' olarak adlandırılan 135 milyon liralık teşvikin Türkiye ekonomisine kısa vadede çok olumlu etkileri olacağını söyledi. Başkan Uğurdağ, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nin ekonomik büyümeye, istihdam artışına ve cari açığın kapanmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını dile getirerek, “Hükümetin ekonominin önündeki bürokratik engelleri kaldırarak iş dünyasının önünü açması, vergi muafiyetleri ve indirimleri ile yatırımları teşvik etmesini son derece önemli buluyoruz. Yeni teşvikleri, cari açığının kapatılmasına yönelik önemli bir adım olarak görüyoruz” dedi.
İNEGÖL DIŞ TİCARET FAZLASI VERİYOR
Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün yıllardır dış ticaret fazlası verdiğini de belirterek, bu konuda Türkiye’ye örnek olduklarını vurguladı. Daha az ithalat yapan, daha çok ihracat yapan İnegöl’ün, Türkiye ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirten Uğurdağ, “Yıllardır söylüyoruz; Türkiye dış ticarette İnegöl gibi olması gerekiyor. Türkiye’nin ihracatı, ithalatını geçmeli ve önemli bir sorun olan cari açık bir an önce kapatılmalıdır” diye konuştu. Dış ticaret açığının kapatılması için Türkiye’nin katma değeri yüksek üretime geçmesi gerektiğini söyleyen İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün dış ticarette artı vermesinin önemli gerekçelerinden birinin de ilçede hâkim olan mobilya sektörü olduğunu bölerterek, şöyle konuştu:
“Mobilya sektöründe kullanılan ham maddenin büyük bölümü yerlidir. Ayrıca mobilyanın katma değeri birçok ürüne göre daha yüksektir. Ülkemizde tıpkı mobilya gibi katma değeri yüksek ürünler imal etmeliyiz. Teknoloji bazlı yatırımlarımızı da artırmalıyız. Hükümetimizin bu yönde büyük bir adım atmasını memnuniyetle izliyoruz. Hükümetimizin desteğini arkasına alan özel sektör olarak, girişimci ruhumuzu ortaya koyarak, Türkiye’yi uçuracak, dev yatırımlar yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan süper teşvikin cari açığımızın kapatılmasında sağlayacağı olumlu etkilerin, kısa bir süre içinde görüleceğine inanıyoruz.”

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