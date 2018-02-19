İTO/Oran: IMF'nin yaptığı Türkiye’ye karşı yeni bir cephe açmaktır

İstanbul, 19 Şubat () - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Merkez Bankası’na açıkça faiz artırma çağrısı yaptığı 4. Madde Konsültasyonu Raporu’na tepki göstererek, “IMF'nin yaptığı, uluslararası kumpaslara ortak olarak Türkiye’ye karşı yeni bir cephe açmaktır” dedi.

Para Fonu’nun 2017 yılı raporunda Türkiye için yüzde 2.9 büyüme tahmini öngördüğünü hatırlatan Oran, “O gün Türkiye yüzde 2.9 büyüyecek diyordunuz, şimdi yüzde 7.0 büyüdü diyorsunuz. Dünya bu tahminlerinize mi güvenecek?” diye sordu ve ekledi:

“İstanbul’da 420 bin firmayı temsil eden İTO’nun Başkanı olarak IMF’ye diyorum ki; elinizdeki verileri düzgün okuyun, karıştırmayın. Türkiye'nin üretim ve büyüme dinamiklerini dikkate alın. IMF, borç verdiği ülkeler içinde borcunu ödeyen ve hele hele beş milyar dolar borç vermeyi teklif eden kaç ülke var ona baksın. Bankalarımızı da bu oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Ben Türkiye'deki en büyük finans kuruluşlarının başında bulunmuş ve halen bir katılım bankasının başında bulunan, hayatı finansın içinde geçmiş biri olarak diyorum ki; Türkiye'nin gelişmesi için Türkiye'de faizler bir an önce düşmeli. IMF’nin sadece faizi artırmaya dayalı politikalarının iflas ettiği Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar defalarca kanıtlanmıştır. Bu nedenle biz üretim, istihdam diyoruz, vatandaştan yana ekonomi diyoruz; bu da büyümedir.”