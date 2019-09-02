İTO/Avdagiç: Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe geldik

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daralmasıyla ilgili, “Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe gelmiş bulunuyoruz. İbre dördüncü çeyrek için pozitif büyümeyi gösteriyor” dedi.

Avdagiç, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı Nisan-Haziran dönemi ekonomik büyüme verisine yönelik yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“2019 yılı ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda baktığımızda yüzde 1.2 büyüme kaydettik. Alt kalemlere indiğimizde, tüketim harcamalarındaki daralmanın hız kestiğini, keza sanayi sektöründeki daralmanın da yüzde 3.9’dan yüzde 2.7’ye düştüğünü görüyoruz. Bu, büyümede negatif makasın toparlanma yönünde kapandığının işaretidir.”

Gerileyen faiz oranlarının gelecekteki süreçte yatırımlara da ivme kazandıracağını düşündüklerini belirten Avdagiç, değerlendirmesine şöyle devam etti:

“Özellikle inşaat sektöründeki dalgalanma, yatırım harcamalarında ciddi bir düşüş oluşturuyor. Ancak düşen finansman maliyetlerinin, yatırım iştahını özellikle yılın dördüncü çeyreğinden itibaren önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz. Keza 46.7’den 48’e yükselen Ağustos ayı İmalat PMI verisi de bunu destekliyor.

“Diğer yandan ihracatın büyümeye 8.1 puan katkı vermesi de gayet memnuniyet verici. Büyümenin kompozisyonunda ihracatın ve yatırımların payını artırdıkça, uzun vadeli ve refah artırıcı bir büyüme döngüsünü başlatacağız.”