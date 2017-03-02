İTO: Şubat'ta fiyatlar en çok salatalıkta arttı, karnabahar ucuzladı

İstanbul, 2 Mart () - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, Şubat ayında İstanbul'da fiyatlar en çok salatalıkta arttı, en çok karnabaharda azaldı.

İTO geçen Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

2017 Şubat ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 76’sının perakende fiyatı artarken, 56 ürünün fiyatı düştü, 110 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan salatalık, Şubat ayı itibariyle yüzde 29.44 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Fiyatları artan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 25.81 ile mandalina, yüzde 19.45 ile limon ve yüzde 10.37 ile ilaçlar oldu.

Şubat ayında karnabahar, yüzde 19.91 gerileyerek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalan diğer ürünler yüzde 17.83 ile kadın kazak, yüzde 14.40 ile domates ve yüzde 12.52 ile erkek pantalonu oldu. (Tablo)