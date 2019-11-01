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İTO: Paket işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üç kamu bankasının devreye aldığı istihdam odaklı kredi paketinin işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacağını belirtti. Avdagiç, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın...

EKONOMİ 31.10.2019, 14:52
İTO: Paket işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üç kamu bankasının devreye aldığı istihdam odaklı kredi paketinin işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacağını belirtti.
Avdagiç, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın açıkladığı istihdam odaklı kredi paketi, işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak" dedi ve ekledi:
"Faiz oranlarının inmeye başladığı bu süreçte Sayın Bakanımızın açıkladığı 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli ürünlerin yer aldığı istihdam paketiyle birlikte işletmelere uzun vadeli fonlama imkanı sağlanacak. Bu da daha çok yatırım, üretim ve istihdam demek. Bu paket istihdamı olumlu etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda çarkların daha hızlı dönmesine katkıda bulunacak, iş dünyasını hem istihdama hem üretime cesaretlendirip teşvik edecektir."
Şekib Avdagiç, kurumsal ticari kredilerde faizlerin rating oranlarına göre yüzde 11 ile yüzde 13.50 arasında uygulanacak olmasının da iş dünyasının en önemli beklentilerinden biri olduğunu vurguladı.
Böylece iş dünyasının faiz yükünün hafifletileceğine dikkat çeken Avdagiç, “Kurumsal kredilerde kamu bankalarının uyguladığı faiz oranlarının Merkez Bankası’nın politika faizinin de altına inmesi yatırım iştahına önemli katkı sağlayacaktır. Hükümetimizin reel sektörün önünü açan bu yaklaşımı iş dünyasına cesaret veriyor” diye ekledi.

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