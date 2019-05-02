İTO – Nisan’da yüzde 34.93 ile en çok havuç fiyatı arttı

İstanbul, 2 Mayıs () - İstanbul'da Nisan ayında yüzde 34.93 ile en çok havuç fiyatı artarken, patlıcanın fiyatı yüzde 41.1 düştü.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 135’inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 80 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan havuç yüzde 34.93 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan yüzde 34.26 ile limon, yüzde 31.67 ile domates, yüzde 31.44 ile soğan, yüzde 25.01 ile patates ve giyim grubundan yüzde 19.59 ile erkek pantalonu oldu.

Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan patlıcan yüzde 41.1 ucuzlayarak fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; yüzde 38.872 ile bezelye, yüzde 32.24 ile taze fasulye, yüzde 29.63 ile salatalık, yüzde 24 ile yeşil soğan ve yüzde 21.56 ile kabak oldu. (Tablo)