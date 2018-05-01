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İTO: Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 1.66, toptan fiyatlar yüzde 1.94 arttı

İstanbul, 1 Mayıs () - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 1.66, toptan fiyatlar da yüzde 1.94 arttı. İTO'nun Ücretliler Geçinme Endeksi verilerine göre, İstanbul'da perakende...

İTO: Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 1.66, toptan fiyatlar yüzde 1.94 arttı

İstanbul, 1 Mayıs () - İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 1.66, toptan fiyatlar da yüzde 1.94 arttı.
İTO'nun Ücretliler Geçinme Endeksi verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar Nisan ayında yıllık bazda yüzde 10.23 ve 12 aylık ortalamalara göre yıllık yüzde 9.44 yükseldi.
İTO'nun Toptan Eşya Fiyatları Endeksi verilerine göre de, İstanbul'da toptan fiyatlar yıllık bazda yüzde 11.64 ve 12 aylık ortalamalara göre yıllık yüzde 11.90 arttı.
Perakende fiyatlar Nisan'da aylık bazda;
- giyim harcamalarında yüzde 13.60,
- kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1.98,
- ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.95,
- gıda harcamalarında yüzde 0.87,
- konut harcamalarında yüzde 0.85,
- eşyası harcamalarında yüzde 0.51,
- sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.24 artış gösterdi.
Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi olmadı.
Toptan fiyatlar Nisan'da aylık bazda:
- gıda maddeleri grubunda yüzde 2.53,
- yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.28,
- kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.25,
- işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2.19,
- inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.54,
- mensucat grubunda yüzde 0.09 arttı.
Madenler grubunda ise fiyatlar yüzde 0.05 düştü.

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