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İTO: İstanbul’da Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün domates en çok düşen ise karpuz oldu

İstanbul, 2 Ağustos () - Temmuz ayında İstanbul’da fiyatı en çok artan ürün yüzde 23.67 ile domates olurken, fiyatı en çok düşen ürün  ise yüzde 26.61 ile karpuz oldu. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), İstanbul Ücretliler Geçinme...

İTO: İstanbul’da Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün domates en çok düşen ise karpuz oldu

İstanbul, 2 Ağustos () - Temmuz ayında İstanbul’da fiyatı en çok artan ürün yüzde 23.67 ile domates olurken, fiyatı en çok düşen ürün  ise yüzde 26.61 ile karpuz oldu.
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO), İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 93’ünün perakende fiyatı artarken, 51 ürünün fiyatı düştü, 98 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Temmuz ayında, fiyatlarında artış yaşanan ürünler; yaş kuru sebze ve meyveler grubundan yüzde 23.67 ile domates, yüzde 14.52 ile limon, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 12.97 ile çarşaf, yüzde 12.90 ile battaniye, gıda harcamaları grubundan yüzde 11.86 ile elma oldu.
Fiyatında azalış izlenen ürünler; yaş kuru sebze ve meyve grubundan yüzde 26.61 ile karpuz yüzde 20.50 ile şeftali, yüzde 17.67 ile armut, yüzde 16.09 ile erik ve giyim harcamaları grubunda yüzde 15.03 düşüş gösteren erkek gömleği oldu.

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